Анюков покинул ФК «Крылья Советов» и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности

Источник: ИТАР-ТАСС

Анюков перешел в «Крылья Советов» летом 2019 года. Перед этим на официальном сайте санкт-петербургского «Зенита» сообщалось, что он войдет в тренерский штаб команды, однако он решил возобновить игровую карьеру и вернуться в «Крылья Советов», за которые выступал с 2000 по 2005 год.

«Его соглашение истекает 31 мая, и клубом принято решение его не продлевать, — говорится в сообщении пресс-службы “Крыльев Советов”. — Александр возвращается в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности. Футбольный клуб “Крылья Советов” благодарит Александра Анюкова за работу, которую он проделал в нашем клубе в этом сезоне. Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ff049b734054b898d104" data-vnd="ff049b734054b898d104" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ff049b734054b898d104" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне, — сказал 37-летний Анюков. — Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов — после стольких лет в “Зените” я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле “Самара-Арены”, также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград».