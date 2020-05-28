Анюков покинул ФК «Крылья Советов» и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности
ТАСС, 28 мая. Защитник Александр Анюков покинул самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает
ТАСС, 28 мая. Защитник Александр Анюков покинул самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает
Анюков перешел в «Крылья Советов» летом 2019 года. Перед этим на официальном сайте
«Его соглашение истекает 31 мая, и клубом принято решение его не продлевать, — говорится в сообщении
«Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне, — сказал 37-летний Анюков. — Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов — после стольких лет в “Зените” я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле “Самара-Арены”, также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград».
В нынешнем сезоне чемпионата России, который был прерван