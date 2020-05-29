Матыцин: Минспорт приветствует решение проводить матчи РПЛ со зрителями

В четверг Российский футбольный союз (РФС) получил согласование Роспотребнадзора по регламенту возобновления чемпионата России. Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%. Прерванный из-за пандемии коронавируса в марте турнир должен возобновиться 21 июня матчами 23-го тура.

«Считаю это значительной и общей победой правительства Российской Федерации, РФС, Российской премьер-лиги (РПЛ) и всего спортивного сообщества. Мы достаточно серьезно готовили и прорабатывали данный вопрос, я и все мои коллеги по министерству спорта приветствуем это решение», — сказал Матыцин РИА Новости.