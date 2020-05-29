Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Неман
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Зарубежный
30.05
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
30.05
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
30.05
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матыцин: Минспорт приветствует решение проводить матчи РПЛ со зрителями

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство спорта РФ приветствует решение возобновить чемпионат России по футболу с допуском зрителей на трибуны, это большая победа всего спортивного сообщества, заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

В четверг Российский футбольный союз (РФС) получил согласование Роспотребнадзора по регламенту возобновления чемпионата России. Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%. Прерванный из-за пандемии коронавируса в марте турнир должен возобновиться 21 июня матчами 23-го тура.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Считаю это значительной и общей победой правительства Российской Федерации, РФС, Российской премьер-лиги (РПЛ) и всего спортивного сообщества. Мы достаточно серьезно готовили и прорабатывали данный вопрос, я и все мои коллеги по министерству спорта приветствуем это решение», — сказал Матыцин РИА Новости.

Читайте также
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Видео с 'неловким моментом' Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
СМИ: «Финал четырех» Лиги чемпионов хотят провести в Германии
Советский хоккеист был чемпионом, но начал пить и попал в тюрьму
Хоккеист молодежки РФ рассказал об отношении канадцев к Путину
Стала известна дата возобновления чемпионата Испании
СМИ: «Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита»
Тактаров оценил драку Тайсона на рестлинг-шоу
Екатерина Селезнева: На самоизоляции раскрылись старые таланты
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь