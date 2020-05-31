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20:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рождение легенды. 17 лет назад Акинфеев эпично дебютировал в чемпионате России

Сегодня исполнилось ровно 17 лет первому матчу вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в премьер-лиге. 17-летний голкипер вышел в стартовом составе на матч 11-го тура чемпионата России-2003 против «Крыльев Советов».

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Источник: Спорт-Экспресс
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Кадры к дню рождения вратаря. Вы помните его совсем молодым?

ЦСКА победил в гостях 2:0. Акинфееву удалось сыграть на ноль, а на 82-й минуте он отразил пенальти в исполнении футболиста основного состава сборной России Андрея Каряки.

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Баста: ЦСКА Акинфеев нужен больше, чем сборной

Через несколько дней главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев вызвал его в национальную команду для подготовки к отборочному матчу Евро-2004 против Швейцарии (2:2).

В сезоне-2003 Акинфеев отыграл за армейцев 11 матчей в чемпионате страны, а в следующем сезоне уже стал твердым голкипером основы и дебютировал в сборной.

На данный момент Акинфеев провел в ЦСКА всю профессиональную карьеру. На его счету 629 матчей за армейцев, из которых 268 он провел на ноль. В составе ЦСКА он выиграл шесть чемпионатов, шесть Кубков и семь Суперкубков России, а также Кубок УЕФА.

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