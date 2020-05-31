Рождение легенды. 17 лет назад Акинфеев эпично дебютировал в чемпионате России

Источник: Спорт-Экспресс

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Кадры к дню рождения вратаря. Вы помните его совсем молодым?

ЦСКА победил в гостях 2:0. Акинфееву удалось сыграть на ноль, а на 82-й минуте он отразил пенальти в исполнении футболиста основного состава сборной России Андрея Каряки.

Через несколько дней главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев вызвал его в национальную команду для подготовки к отборочному матчу Евро-2004 против Швейцарии (2:2).

В сезоне-2003 Акинфеев отыграл за армейцев 11 матчей в чемпионате страны, а в следующем сезоне уже стал твердым голкипером основы и дебютировал в сборной.