«Очень сильно мотивировали действия против команды со стороны Кикнадзе и Мещерякова». Семин уничтожил руководство «Локомотива»

Источник: Спорт-Экспресс

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

— Вам трудно смириться с тем, что нефутбольные люди, непонятно откуда в ваше дело приходящие, решают вашу судьбу? — вопрос Семину.

— Да, это — самое сложное. Потому что так происходит не только в отношении меня, а в отношении всего нашего футбола. И таких людей становится все больше и больше.

— Именно этим фактором объясняете уход из профессии в достаточно раннем возрасте Олега Романцева и Валерия Газзаева?

— Вне сомнений.

— Но, в отличие от них, вы продолжаете сражаться.

— И буду сражаться дальше, вот увидите! Меня очень сильно мотивировали действия против команды со стороны Кикнадзе и Мещерякова. Я все время задавал себе вопрос: неужели не смогу добиться успехов, когда со стороны руководства клуба не то что нет помощи, а есть противодействие? Оказывается — смог!