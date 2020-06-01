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15:00 (мск), источник: Советский спорт

Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»

Ранее сообщалось, что нападающий интересен московским клубам.

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Сегодня, 1 июня «Оренбург» объявил об уходе двух игроков. Отмечается, что команду покинули форвард Джордже Деспотович и вратарь Александр Довбня.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Благодарим спортсменов за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 28-летний Деспотович подписал соглашение с клубом в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил девять голов и отдал один голевой пас.

33-летний Довбня также прибыл в команду в 2018 году. В его активе 16 матчей и 16 пропущенных мячей.

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