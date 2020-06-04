Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.06
Вердер
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Артета обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна в «Арсенал»

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает AreaNapoli.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, в услугах форварда заинтересован «Арсенал». Сообщается, что главный тренер лондонского клуба Микель Артета уже провёл переговоры с Андреем Аршавиным, с которым знаком по выступлению за лондонский клуб, и обсудил возможный трансфер Азмуна. 39-летний Аршавин работает в «Зените» советником генерального директора по молодёжному футболу.

Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересованы «Наполи» и «Милан».

Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?
«Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ»
Романцев рассказал о провале сборной России на ЧЕ-1996
Королева крика. За что Шарапова удостоилась «почётного титула»
Экс-капитана сборной России назвали главным пьяницей футбола
«Айнтрахт» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь