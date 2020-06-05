Перенесший коронавирус Погребняк ответил считающему болезнь фейком украинцу

Россиянин пожелал Алиеву не попадать туда, откуда выбрался он. «Тем, кто думает так же, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь людей, многие из которых до того были в числе таких вот “умников”», — добавил Погребняк.