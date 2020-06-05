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20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Перенесший коронавирус Погребняк ответил считающему болезнь фейком украинцу

Форвард «Урала» Павел Погребняк, переболевший коронавирусом, ответил бывшему футболисту сборной Украины Александру Алиеву, считающему COVID-19 фейком. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин пожелал Алиеву не попадать туда, откуда выбрался он. «Тем, кто думает так же, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь людей, многие из которых до того были в числе таких вот “умников”», — добавил Погребняк.

3 июня 36-летний игрок рассказал, что вернулся домой из больницы. Ранее Погребняк был госпитализирован с высокой температурой и двусторонней пневмонией. Тест показал наличие коронавируса также у его супруги Марии и их детей, которые проходили лечение дома.

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35-летний Алиев известен по выступлениям за киевское «Динамо», московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи». Последним профессиональным клубом в карьере игрока был казахстанский «Тараз». Спортсмен не раз заявлял, что считает коронавирус фейком.

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