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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: ЦСКА не разобрался в ситуации и думал, что они могут заявить Вагнера прямо сейчас

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал переход Вагнера Лава в казахстанский «Кайрат».

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Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА, однако в итоге футболист принял решение отправиться в другой чемпионат.

«В чём причина переезда Вагнера в чемпионат Казахстана? Почему бы и не деньги? Если ты обратишь внимание, бразильцам, во-первых, всё равно, где играть. Многие бразильцы уезжают в Азию ещё в расцвете сил — и потом оттуда возвращаются, претендуя на то, чтобы играть за сборную, и даже играя. Разные случаи бывают. Чемпионат Казахстана вообще для Бразилии не зашквар.

Почему Вагнер не перешёл в ЦСКА? Считаю, ЦСКА не разобрался в необычной ситуации и думал, что они могут заявить Вагнера Лава прямо сейчас. А сделать это оказалось невозможным. Я думаю, что это так. Просто в этом никто не признается», — цитирует Уткина Sports.kz.

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