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17:35 (мск), источник: ТАСС

Четыре клуба РПЛ суммарно оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение нового регламента

ТАСС, 25 июня. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал четыре клуба Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Наибольший штраф получили самарские «Крылья Советов» — 30 тыс. рублей. «Ростову» и «Сочи» назначены штрафы по 25 тыс. рублей, грозненскому «Ахмату» — 20 тыс.

Также КДК РФС вынес индивидуальные штрафы нападающему петербургского «Зенита» Сердару Азмуну и полузащитнику московского «Локомотива» Жоау Мариу, оба футболиста выплатят по 20 тыс. рублей.

Чемпионат России возобновился 19 июня, случаи заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове», «Динамо», «Уфе» и «Оренбурге». Регламент возобновления чемпионата предусматривает меры по профилактике распространения коронавируса.

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