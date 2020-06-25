Четыре клуба РПЛ суммарно оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение нового регламента
ТАСС, 25 июня.
ТАСС, 25 июня.
Наибольший штраф получили самарские «Крылья Советов» — 30 тыс. рублей. «Ростову» и «Сочи» назначены штрафы по 25 тыс. рублей, грозненскому «Ахмату» — 20 тыс.
Также КДК РФС вынес индивидуальные штрафы нападающему петербургского «Зенита» Сердару Азмуну и полузащитнику московского «Локомотива» Жоау Мариу, оба футболиста выплатят по 20 тыс. рублей.
Чемпионат России возобновился 19 июня, случаи заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове», «Динамо», «Уфе» и «Оренбурге». Регламент возобновления чемпионата предусматривает меры по профилактике распространения коронавируса.