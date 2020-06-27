Директор «Чертаново» уверен, что футболист Глушенков может пробиться в основу «Спартака»

«Зенит» в пятницу дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл Глушенков после передачи другого воспитанника школы «Чертаново» Антона Зиньковского.
«Игрой Зиньковского и Глушенкова я очень доволен, очень креативно они сыграли. Но у нас еще третий игрок был на поле — Артем Тимофеев (полузащитник “Крыльев Советов” — прим. ТАСС). Обычно того, кто таскает рояль, не замечают, но я бы хотел отметить, что он сыграл очень хорошо, несмотря на мышечные боли. Очень почетно для нашей академии, когда ребята выделяются в матчах РПЛ», — сказал Ларин.
Глушенков в январе прошлого года перешел в «Спартак». За основную команду в сезонах-2018/19 и 2019/20 он провел шесть матчей, после чего в феврале текущего года был отправлен в аренду в «Крылья Советов». Гол Глушенкова «Зениту» стал его вторым за самарскую команду. «Глушенков принадлежит “Спартаку”, если он продолжит так играть, как в прошедших двух турах, то докажет, что является игроком основного состава для столичной команды», — подчеркнул директор «Чертаново».