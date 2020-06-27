Директор «Чертаново» уверен, что футболист Глушенков может пробиться в основу «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в пятницу дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл Глушенков после передачи другого воспитанника школы «Чертаново» Антона Зиньковского.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5f72282ce43c551c6a3" data-vnd="b5f72282ce43c551c6a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5f72282ce43c551c6a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Игрой Зиньковского и Глушенкова я очень доволен, очень креативно они сыграли. Но у нас еще третий игрок был на поле — Артем Тимофеев (полузащитник “Крыльев Советов” — прим. ТАСС). Обычно того, кто таскает рояль, не замечают, но я бы хотел отметить, что он сыграл очень хорошо, несмотря на мышечные боли. Очень почетно для нашей академии, когда ребята выделяются в матчах РПЛ», — сказал Ларин.