Валерий Карпин — о «Ростове» после карантина: Памятник надо поставить футболистам и радоваться, что никто не умер и не травмировался

Источник: РИА "Новости"

По этой причине в гостевой встрече 23-го тура с «Сочи» (1:10) вышел на поле состав из академии.

— Какую игру можно оценивать после двухнедельной паузы? Не хочу оценивать даже и разбирать. Памятник надо поставить этим футболистам и радоваться, что никто не умер и не травмировался, — сказал Карпин.

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— Когда стало окончательно понятно, каким составом ваша команда сегодня выйдет на матч?

— После взятых вчера тестов.

— Ранняя замена Шомуродова — исключительно из-за его усталости?

— Да, потому что он почувствовал дискомфорт в ноге. Конкретно не могу сказать, в каком месте. Решили не рисковать, травмироваться нельзя сейчас вообще. Если травма на две недели — можно сказать, что до конца чемпионата. Во избежание всяких рисков, решили сделать так, чтобы не Элдор не получил более серьезную травму.

Почему сделали только четыре замены? Посмотрите на нашу скамейку.

— Чего в этой победе больше — мастерства, характера или преодоления?

— Преодоления на характере. (Артем Агапов).