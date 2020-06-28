Осечка на фоне побед конкурентов. «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

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Для динамовцев игра против армейского клуба стала первой после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Гостевая встреча 23-го тура против «Краснодара» была перенесена на 19 июля в связи с тем, что у трех игроков московской команды, Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе, был диагностирован коронавирус. Вплоть до дня матча оставался открытым вопрос о том, получит ли «Динамо» разрешение от столичного Роспотребнадзора на игру основным составом за исключением зараженных футболистов. О получении соответствующего предписания ТАСС сообщили в пресс-службе клуба за восемь часов до стартового свистка.

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Благодаря этому главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, который за неделю до рестарта чемпионата России получил тренерскую лицензию категории Pro, смог выставить оптимальное сочетание игроков, если вынести за скобки больных коронавирусом. В этом составе бело-голубых нашлось место 20-летнему атакующему полузащитнику Владиславу Карапузову, для которого эта игра стала дебютом в стартовом составе в РПЛ.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны (в понедельник пресс-служба клуба сообщила, что он пропустит матч из-за плохого самочувствия), при этом со скамейки запасных игрой команды руководил старший тренер Сергей Овчинников. Гончаренко почувствовал себя плохо после игры с «Зенитом» (0:4), а к игре с «Динамо» команду готовил его помощник. Последний также доверил место в стартовом составе дебютанту — позицию одного из центральных полузащитников занял 20-летний Константин Марадишвили.

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Несмотря на меры предосторожности, далеко не все из 2432 болельщиков соблюдали социальную дистанцию. Согласно правилам возобновления сезона в РПЛ, на матчах могут присутствовать только болельщики домашней команды. Но, учитывая тот факт, что поклонников «Динамо» и ЦСКА связывают дружеские отношения, и некоторые из них перед началом сезона приобрели абонементы на домашние матчи обеих команд, на игру смогли попасть несколько армейских болельщиков; на фанатской трибуне бело-голубых даже были вывешены два баннера красно-синих цветов. Перед стартовым свистком команды собрались в центральном круге и аплодисментами поблагодарили врачей, которые борются с коронавирусом.

Сама игра прошла с минимальным количеством опасных моментов. Динамовцы активнее начали встречу и в первые 30 минут имели две возможности открыть счет; в концовке тайма армейцы перехватили инициативу, но до стопроцентных моментов у ворот Антона Шунина дело не дошло.

Второй тайм прошел по схожему сценарию, хозяева лучше начали, но во второй половине 45-минутки подсели физически, несмотря на то, что Новиков всячески пытался освежить игру, проведя все пять замен. В концовке ЦСКА, завершавший матч без номинальных нападающих (Федор Чалов был заменен в середине второго тайма, а исполнявший роль форварда рослый полузащитник Яка Бийол в компенсированное время был удален), был ближе к победе, но хозяева устояли. Встреча закончилась закономерной ничьей — «Динамо» и ЦСКА остались на предматчевых турнирных позициях (седьмой и пятой строчках).

Игра получилась не очень интересной для зрителей

Главный тренер «Динамо» отметил, что в матче с ЦСКА было минимальное количество опасных моментов с обеих сторон. «Команды действовали очень осторожно, игра была за шесть очков, минимум опасных моментов, больше контроля мяча. Наверное, игра получилась не очень интересной для зрителей», — признал Новиков.

Овчинников в свою очередь заявил, что его команда рассчитывала на большее в игре с «Динамо». «Планировали добиться более положительного результата, но учитывая погодные условия, учитывая, что соперник играл не очень открыто, было очень сложно создавать моменты, — признал старший тренер ЦСКА, — У наших ворот практически не было моментов. У нас тоже не было явных моментов, были неплохие подходы, которые можно было использовать; меня порадовала оборона, на сегодняшний день это главная проблема».

Бывший советник президента футбольного клуба ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в разговоре с ТАСС назвал ничейный исход встречи закономерным. «Счет по игре. Обидно, что ЦСКА не смог использовать то, что “Динамо” не совсем было готово к этой игре. Получилось так, что доминировать не удалось», — сказал он.

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Говоря об игре 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», собеседник агентства сравнил нулевые ничьи команд в субботних играх (красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Уфой»). «“Спартак” смотрелся подвижнее и агрессивнее. В этом смысле перед дерби фаворитом выглядят красно-белые», — признал Непомнящий.

Все надежды «Локомотива» на Алексея Миранчука

В первой игре субботы занимающий вторую строчку «Локомотив» в гостях обыграл казанский «Рубин» (2:0). Эта игра стала первой выездной для нового главного тренера железнодорожников Марко Николича. Автором дубля во встрече против команды из столицы Татарстана стал атакующий полузащитник Алексей Миранчук. В двух стартовых играх под руководством 40-летнего серба в составе красно-зеленых голами отмечается только он (в матче против «Оренбурга» на счету хавбека один голевой удар).

«Получилось все, что планировали, выполнили установку, — сказал Алексей Миранчук пресс-службе “Локомотива” после завершения матча. — С первых минут действовали агрессивно, забили гол, контролировали игру, во втором тайме играли от обороны и ждали контратак, рад, что не пропустили».

Предыдущий соперник «Локомотива» на этой неделе объявил о том, что у шести игроков его команды был обнаружен коронавирус, в результате чего запланированный на субботу матч «Оренбург» — «Краснодар» был отменен. Учитывая этот инцидент и желая избежать риска заражения коронавирусом, 24 июня игроки и тренеры московского клуба переселились на базу команды в подмосковной Баковке. Как пояснил после игры Николич, инициатива в этом вопросе исходила от футболистов.

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«Локомотив» играл очень хорошо, и мы довольны тем, что увозим три очка, так как «Рубин» — очень достойный соперник, — сказал после игры главный тренер москвичей. — Мне очень понравилась игра, особенно в первом тайме. Я думаю, процент нашего владения мячом составлял 60% и даже больше.

Несмотря на то, что главной ударной силой «Локомотива» после рестарта чемпионата является Алексей Миранчук, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что не ставил перед командой задачу по нейтрализации этого игрока. «Мы говорим про команду высокого уровня, и здесь вопрос не только в том, чтобы закрыть Миранчука. Есть [Гжегож] Крыховяк, Жоау Мариу — футболисты очень мобильные в середине поля, которые много получают мяч. Закрыть только Миранчука — вопрос так не стоял», — отметил он.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий «Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с ТАСС после матча с «Рубином» заявил, что игроки команды могут прибавить по ходу оставшейся части сезона в РПЛ. «Есть еще куда набирать кондиции, но три очка есть три очка», — сказал он.

Настоящий «Ростов» показал свою силу

«Ростов» стал одной из двух самых обсуждаемых команд после возобновления чемпионата России из-за того, что 17 июня у шести игроков дончан был диагностирован коронавирус и она отправилась на двухнедельный карантин. В связи с этим в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» на поле вышли игроки клубной академии в возрасте от 16 до 19 лет — команда потерпела поражение со счетом 1:10. К домашней игре против «Арсенала» региональный Роспотребнадзор разрешил допустить здоровых игроков «Ростова», несмотря на то, что срок карантина еще не истек.

В заявку на игру попал «нулевой» ростовский пациент — полузащитник Хорен Байрамян. Как пояснили в пресс-службе РПЛ, первый положительный тест на коронавирус игрок сдал 12 июня. После этого результаты нескольких тестов, в том числе за сутки до матча с «Арсеналом», были отрицательными, в результате чего он вновь был допущен до тренировок и в субботу на 67-й минуте вышел на поле, заменив Александра Саплинова.

Основной состав «Ростова», который после этого тура поднялся на третье место, в самом начале игры обеспечил себе комфортное преимущество над «Арсеналом» — голами на первой и 17-й минутах отметились Павел Мамаев и Алексей Ионов. Туляки ответили точным ударом головой в исполнении Евгения Луценко, но на большее их не хватило. После поражения гости остались на девятой строчке в турнирной таблице премьер-лиги.

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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после игры признал, что соперник одержал заслуженную победу. «Ростов» выиграл очень много единоборств и одержал заслуженную победу, — сказал он. — Даже не знаю, как объяснить первый пропущенный мяч; соперник выбивает мяч на 60 метров, и два наших игрока не могут сориентироваться в данной ситуации. Пропустив два мяча, сделал замены, за счет которых намеревались увеличить скорость атаки, но лучше бы эти замены не делал.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в свою очередь очень лестно отозвался о первой игре своей команды после карантина. «Победу одержали за счет морально-волевых качеств, — отметил он. — Этим ребятам можно памятник ставить. После произошедшего они нашли в себе силы и завоевали три очка».