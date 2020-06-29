КДК РФС засчитал «Оренбургу» техническое поражение за неявку на игру с «Краснодаром»
ТАСС, 29 июня.
ТАСС, 29 июня.
В последний раз техническое поражение в матче чемпионата России присуждалось петербургскому «Зениту» после домашнего матча с «Динамо» 11 мая 2014 года,
«КДК РФС принял решение о присуждении поражения “Оренбургу” со счетом 0:3 и победы со счетом 3:0 “Краснодару” в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условий проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией. Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. На следующий день президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Оренбург» проинформировал организацию о невозможности организовать запланированный на 27 июня матч против «Краснодара» в связи с тем, что по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции.
В понедельник бюро исполкома РФС одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры.
Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. На данный момент состоялось 24 тура из 30, матч 23-го тура «Краснодар» — «Динамо» (Москва) перенесен с 21 июня на 19 июля в связи с обнаружением у трех футболистов «Динамо» коронавируса.