КДК РФС засчитал «Оренбургу» техническое поражение за неявку на игру с «Краснодаром»

Источник: РИА "Новости"

В последний раз техническое поражение в матче чемпионата России присуждалось петербургскому «Зениту» после домашнего матча с «Динамо» 11 мая 2014 года, из-за массовой драки на поле в концовке встречи с участием болельщиков.

«КДК РФС принял решение о присуждении поражения “Оренбургу” со счетом 0:3 и победы со счетом 3:0 “Краснодару” в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условий проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией. Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. На следующий день президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Оренбург» проинформировал организацию о невозможности организовать запланированный на 27 июня матч против «Краснодара» в связи с тем, что по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции.

В понедельник бюро исполкома РФС одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры.