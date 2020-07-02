Александр Медведев: Азмун наказан рублем
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна.
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— Спортивных санкций не последовало — Азмун вышел в основном составе и играл, — заявил Медведев. — Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем.