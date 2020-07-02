Александр Медведев: Азмун наказан рублем

Накануне вылета в Нижний Новгород на матч 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) иранский форвард отужинал с Миланой Тюльпановой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Ранее Азмун нарушил регламент Тинькофф РПЛ и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись перед игрой с «Крыльями» с иракским полузащитником Сафаа Хади.