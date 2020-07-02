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18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Медведев: Азмун наказан рублем

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне вылета в Нижний Новгород на матч 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) иранский форвард отужинал с Миланой Тюльпановой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Ранее Азмун нарушил регламент Тинькофф РПЛ и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись перед игрой с «Крыльями» с иракским полузащитником Сафаа Хади.

— Спортивных санкций не последовало — Азмун вышел в основном составе и играл, — заявил Медведев. — Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем.

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