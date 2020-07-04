Интрига может умереть в Черкизове. «Зенит» будет ждать осечки «Локомотива» в игре с «Сочи»

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Центральным матчем игрового дня является встреча между московским «Локомотивом» (48 очков, второе место) и «Сочи» (29 очков, девятое место). Результат матча важен не только для самих клубов, но и для занимающего первую строчку петербургского «Зенита». Если железнодорожники не победят, то подопечные Сергея Семака уже в воскресенье могут стать чемпионами России, обыграв на выезде «Краснодар» (45 очков), который занимает третье место.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 4.07.2020, 20:30 Локомотив - Сочи -

«Локомотив» после возобновления чемпионата набрал семь очков в трех матчах, оказавшись сильнее «Оренбурга» (1:0) и казанского «Рубина» (2:0), а также сыграв вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Все четыре мяча железнодорожников в этих играх забил полузащитник Алексей Миранчук. «Сочи» же набрал пять очков — команда Владимира Федотова разгромила «Ростов» (10:1), за который вместо находившегося на карантине основного состава играли футболисты академии в возрасте от 16 до 19 лет, а после этого сыграла вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) и столичным «Динамо» (1:1). Наибольший вклад в результаты клуба внес нападающий Александр Кокорин, на счету которого четыре гола.

Матч против «Сочи» может пропустить основной вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, повредивший во вторник икроножную мышцу во встрече с «Крыльями Советов». Как сообщил ТАСС врач железнодорожников Никита Карлицкий, травма не была серьезной, шанс появления голкипера на поле составляет 90%. Встречу пропустит защитник Владислав Игнатьев, который был удален в предыдущей игре, также участие в субботнем матче из-за травм не примут защитник Станислав Магкеев, нападающие Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан. За «Сочи» не сыграют продолжающие восстановление полузащитники Алексей Померко и Эрик Варданян.

Предстоящая игра «Локомотива» и «Сочи» станет второй в истории противостояния команд. Первая встреча между ними состоялась 14 сентября прошлого года на стадионе «Фишт» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного гола железнодорожников стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 4.07.2020, 20:30 Ахмат - ЦСКА -

ЦСКА отправляется в Грозный

Вместе с матчем в Москве начнется и игра в Грозном между местным «Ахматом» (27 очков, 13-е место) и московским ЦСКА (40 очков, пятое место). Хозяева начали летний отрезок чемпионата с побед над «Крыльями Советов» (4:2) и тульским «Арсеналом» (3:1), а также сыграли вничью с «Сочи» (1:1). Армейцы сначала уступили «Зениту» (0:4), потом сыграли вничью с «Динамо», а в середине текущей недели победили в столичном дерби «Спартак». Для ЦСКА предстоящая встреча станет первым выездом за пределы Москвы после возобновления чемпионата.

У «Ахмата» из-за перебора желтых карточек встречу пропустят полузащитники Евгений Харин и Денис Глушаков. Под вопросом находится участие в игре еще четырех игроков. Речь идет о защитниках Ризване Уциеве, Магомеде Мусалове, полузащитнике Антоне Швеце и нападающем Владимире Ильине.

В составе ЦСКА встречу из-за дисквалификации пропускают защитник Марио Фернандес и полузащитник Кристиян Бистрович. Также армейцы не смогут рассчитывать на восстанавливающихся после травм полузащитников Алана Дзагоева, Ильзата Ахметова и форварда Илью Шкурина.

Под вопросом находится участие в матче нападающего Федора Чалова, который получил повреждение в игре со «Спартаком» и тренировался по индивидуальной программе. При этом он вместе с командой в пятницу прилетел в Грозный.

Предстоящий матч между «Ахматом» и ЦСКА станет 27-м в истории противостояния команд. Армейцы одержали 19 побед, грозненский клуб выиграл четыре раза, еще три встречи завершились вничью. Последний раз «Ахмат» побеждал ЦСКА на своем поле в сентябре 2013 года, после чего потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. Матч первого круга текущего чемпионата России завершился крупной победой москвичей со счетом 3:0.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 4.07.2020, 18:30 Спартак - Тамбов -

«Спартак» и «Тамбов» сыграют без VAR

Матч между «Спартаком» и «Тамбовом» на «Открытие-Арене» станет единственной встречей субботы, на которой не будет задействована система видеоассистента рефери (VAR). В четверг руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи объяснил такое решение ограниченными возможностями видеоассистентов, которые могут работать только на четырех матчах в день. По его словам, на играх «Динамо» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Сочи» технология будет использоваться, так как в предыдущем туре без VAR прошла встреча «Сочи» — «Динамо». На матчах с участием «Ростова» и ЦСКА система будет применяться, потому что команды борются за попадание в Лигу чемпионов.

Идущий шестым «Спартак» (32 очка) после возобновления чемпионата России провел три матча. Сначала команда под руководством Доменико Тедеско в Туле обыграла «Арсенал» (3:2), затем дома сыграла вничью с «Уфой» (0:0), а после этого на выезде потерпела поражение от ЦСКА (0:2). Результаты идущего 14-м «Тамбова» (25 очков) после рестарта удручают. Клуб поочередно уступил «Уфе», екатеринбургскому «Уралу» и «Зениту» с одинаковым счетом 1:2.

В субботу из-за дисквалификации участие в матче не примет полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Под вопросом находится появление на поле восстанавливающихся после повреждений защитника Ильи Кутепова, полузащитника Гуса Тила и вратаря Александра Селихова.

В составе гостей дисквалифицированы защитник Гурам Тетрашвили и полузащитник Александр Филин. Не сыграет и нападающий Георгий Мелкадзе, который арендован у «Спартака» и не может выйти на поле против красно-белых.

Для «Тамбова» сезон-2019/20 является дебютным в РПЛ. Единственная встреча команд состоялась 27 июля прошлого года. Тогда «Спартак» потерпел поражение со счетом 0:2. Победа стала для «Тамбова» первой в РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 4.07.2020, 18:30 Крылья Советов - Ростов -

Борьба за еврокубки

Встреча «Крыльев Советов» (23 очка, 15-е место) и «Ростова» (42 очка, четвертое место) для обеих команд очень важна. Самарцам очки нужны, чтобы покинуть зону вылета, а ростовчане продолжаю борьбу за третью строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. На данный момент ее занимает «Краснодар», которому 5 июля предстоит дома встретиться с «Зенитом».

Игра против «Ростова» станет первым домашним матчем нового главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева. Российский специалист в конце июня сменил черногорца Миодрага Божовича и успел провести гостевую встречу с «Локомотивом» (1:1), в которой самарцы упустили победу в самой концовке матча. Талалаев в субботу не сможет рассчитывать на травмированного нападающего Максима Канунников и дисквалифицированного полузащитника Сафаа Хади, также под вопросом участие в игре защитников Тараса Бурлака, Максима Карпова и Мехди Зеффана. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин будет вынужден обойтись без находящихся на лечении защитника Арсения Логашова и полузащитника Романа Еременко, дисквалифицированных полузащитников Александра Саплинова, Бахтиёра Зайнутдинова и нападающего Элдора Шомуродова.

Команды проведут 50-й очный матч в российской истории. «Ростов» одержал 19 побед, «Крылья Советов» были сильнее 16 раз, еще 14 встреч завершились вничью. В первом круге на «Ростов-Арене» хозяева поля выиграли со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Шомуродов.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 4.07.2020, 16:30 Динамо - Арсенал Т -

Откроет игровой день матч «Динамо» и «Арсенала». Тульский клуб 1 июля объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Вместо него «Арсенал» к игре против москвичей готовили работавший в «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодежного состава Николай Ковардаев. «Динамо» (32 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, потерпевший пять поражений подряд «Арсенал» (28 очков) идет на 10-й строчке.

В предстоящей игре у москвичей не сыграют болевшие коронавирусом нападающий Клинтон Н'Жи, полузащитники Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский, а также восстанавливающийся после травмы защитник Сергей Паршивлюк. Туляки будут обходиться без четырех игроков — защитников Роберта Бауэра, Кирилла Комбарова, Гии Григалавы и полузащитника Кантемира Берхамова.