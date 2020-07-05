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00:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Локомотива»: Система VAR убивает душу футбола

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) убивает душу футбола, заявил главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Локомотив» в домашней игре 26-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Сочи» со счетом 0:0. Главный арбитр матча Алексей Матюнин с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) отменил два гола столичной команды.

«Я не особо поддерживаю внедрение VAR, это убивает душу футбола», — заявил Николич на пресс-конференции.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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Футбол, Премьер-лига, Тур 264.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 1707 зрителей
Главные тренеры
Марко НиколичВладимир Федотов
Нереализованные пенальти
Алексей Миранчук90+9′
Составы команд
77Антон Коченков
35Сослан Джанаев
3Брайн Идову
15Ибрагим Цаллагов
14Ведран Чорлука
24Эльмир Набиуллин
47′
27Мурило
25Иван Новосельцев
7Гжегож Крыховяк
89′
27Кирилл Заика
57′
11Антон Миранчук
10′
45Иван Миладинович
59Алексей Миранчук
17Андрей Мостовой
2Дмитрий Живоглядов
69′90′
18Никита Бурмистров
29′
37Станислав Магкеев
16Кристиан Нобоа
17Рифат Жемалетдинов
15′64′
32Миха Мевля
46′
23Жоау Мариу
77Дмитрий Полоз
69Даниил Куликов
72′
91Александр Кокорин
83′90′
94Дмитрий Рыбчинский
9Антон Заболотный
19Эдер
72′
93Тимур Сулейманов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)10
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы14
6Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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