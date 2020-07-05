Тренер «Локомотива»: Система VAR убивает душу футбола

В субботу «Локомотив» в домашней игре 26-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Сочи» со счетом 0:0. Главный арбитр матча Алексей Матюнин с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) отменил два гола столичной команды.