«Ахмат» на выезде победил «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе «Ахмата» голы забили Исмаэл Силва (20-я минута, с пенальти) и Фелипе Визеу (73). У «Тамбова» с пенальти отличился Георгий Мелкадзе (34). Лучшим игроком встречи признан футболист «Ахмата» Евгений Харин.

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Победа позволила «Ахмату» подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 27 матчах. «Тамбов» идет 14-м, имея в активе 28 очков после 27 встреч. В зоне вылета располагаются самарские «Крылья Советов» (24 очка в 26 матчах) и «Оренбург» (23 очка в 26 играх). Победу в чемпионате за четыре тура до конца одержал петербургский «Зенит».

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В следующем туре подопечные Игоря Шалимова дома примут «Зенит», а «Тамбов» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 11 июля.