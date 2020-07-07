«Ахмат» на выезде победил «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в матче Тинькофф — Российской
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в матче Тинькофф — Российской
В составе «Ахмата» голы забили Исмаэл Силва (20-я минута, с пенальти) и Фелипе Визеу (73). У «Тамбова» с пенальти отличился Георгий Мелкадзе (34). Лучшим игроком встречи признан футболист «Ахмата» Евгений Харин.
Победа позволила «Ахмату» подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 27 матчах. «Тамбов» идет 14-м, имея в активе 28 очков после 27 встреч. В зоне вылета располагаются самарские «Крылья Советов» (24 очка в 26 матчах) и «Оренбург» (23 очка в 26 играх). Победу в чемпионате за четыре тура до конца одержал петербургский «Зенит».
В следующем туре подопечные Игоря Шалимова дома примут «Зенит», а «Тамбов» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 11 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Сергей Первушин
|Игорь Шалимов
|Георгий Мелкадзе
|34′
|Силва Лима Исмаэл
|20′
|Фелипе Визеу(Мирослав Богосавац, Евгений Харин)
|73′
|88
|Гиорги Шелия
|16
|Евгений Городов
90+2′
|3
|Гурам Тетрашвили
|3
|Максим Ненахов
|5
|Евгений Шляков
|8
|Мирослав Богосавац
|22
|Игорь Юрганов
|15
|Андрей Семенов
|27
|Алексей Грицаенко
19′
|20
|Зоран Нижич
62′
|30
|Сослан Таказов
82′
|11
|Силва Лима Исмаэл
45+2′
|19
|Георгий Мелкадзе
90+3′
|19
|Олег Иванов
|2
|Алексей Рыбин
63′
|23
|Антон Швец
52′
|81
|Владимир Кабахидзе
|59
|Евгений Харин
|29
|Александр Каплиенко
68′
|88
|Денис Глушаков
79′
|15
|Александр Филин
|27
|Фелипе Визеу
74′
|8
|Антон Килин
78′
|29
|Владимир Ильин
|11
|Артем Федчук
|25
|Павел Карасев
78′
|14
|Амур Калмыков
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)