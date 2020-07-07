Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Лестер
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Крылья Советов
24
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:00
Кристал Пэлас
Челси
23
Футбол. Зарубежный
20:00
Уотфорд
Норвич
21
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
20:43 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» на выезде победил «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась без зрителей в Нижнем Новгороде, где свои домашние игры проводит «Тамбов».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе «Ахмата» голы забили Исмаэл Силва (20-я минута, с пенальти) и Фелипе Визеу (73). У «Тамбова» с пенальти отличился Георгий Мелкадзе (34). Лучшим игроком встречи признан футболист «Ахмата» Евгений Харин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Ахмату» подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 27 матчах. «Тамбов» идет 14-м, имея в активе 28 очков после 27 встреч. В зоне вылета располагаются самарские «Крылья Советов» (24 очка в 26 матчах) и «Оренбург» (23 очка в 26 играх). Победу в чемпионате за четыре тура до конца одержал петербургский «Зенит».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре подопечные Игоря Шалимова дома примут «Зенит», а «Тамбов» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 11 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Читайте также
Тамбов
1:2
Первый тайм: 1:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 277.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Нижний Новгород
Главные тренеры
Сергей ПервушинИгорь Шалимов
Голы
Георгий Мелкадзе34′
Силва Лима Исмаэл20′
Фелипе Визеу(Мирослав Богосавац, Евгений Харин)73′
Составы команд
88Гиорги Шелия
16Евгений Городов
90+2′
3Гурам Тетрашвили
3Максим Ненахов
5Евгений Шляков
8Мирослав Богосавац
22Игорь Юрганов
15Андрей Семенов
27Алексей Грицаенко
19′
20Зоран Нижич
62′
30Сослан Таказов
82′
11Силва Лима Исмаэл
45+2′
19Георгий Мелкадзе
90+3′
19Олег Иванов
2Алексей Рыбин
63′
23Антон Швец
52′
81Владимир Кабахидзе
59Евгений Харин
29Александр Каплиенко
68′
88Денис Глушаков
79′
15Александр Филин
27Фелипе Визеу
74′
8Антон Килин
78′
29Владимир Ильин
11Артем Федчук
25Павел Карасев
78′
14Амур Калмыков
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)9
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
10Фолы10
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Как и почему из «Спартака» убрали Цорна, кто может его заменить
Новые подробности гибели Коби Брайанта. Хронология дня трагедии
«Челси» победил в лондонском дерби и вышел на третье место в АПЛ
«Реал» планирует бесплатно заполучить Мбаппе
Кокорин против «Зенита» за 25 млн. Страна должна это видеть
«Зенит» хочет привлечь к работе с резервом Аршавина и Кержакова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь