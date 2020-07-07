Кто будет рулить «Спартаком» после ухода Цорна? Главные инсайды и подробности

Источник: РИА "Новости"

43 фотографии 43 фотографии 43 фотографии Галерея с матча «Спартак» — «Тамбов» от Sport24.

Московский «Спартак» сегодня объявил об уходе Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. «Чемпионат» уже сообщал, что основными кандидатами на эту должность сейчас являются Шамиль Газизов и Вадим Васильев. Разбираемся во всех «за» и «против» кандидатов на должность гендиректора «Спартака» и рассказываем, какие ещё перестановки могут произойти в московском клубе.

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За и против — Шамиль Газизов

Гендиректор «Уфы» действительно может пойти на повышение (которое, судя по результатам клуба, он давно заслужил), однако в этом варианте всё не так просто. Газизов является акционером «Уфы». Реально ли представить вариант, при котором акционер одного клуба РПЛ будет занимать руководящий пост в другом? В России, конечно, возможно всё, но дополнительных проблем (в случае назначения) такое совмещение добавить «Спартаку» может точно. А если совмещать нельзя по закону, то Газизову, если он всё-таки захочет возглавить «Спартак», свои акции «Уфы» придётся продавать. Захочет ли он пойти на этот шаг? И не придётся ли Федуну дополнительно финансово мотивировать гендиректора «Уфы»?



«Чемпионат» связался со спортивным юристом Михаилом Прокопцом, который дал правовую оценку возможного прихода Газизова в «Спартак»:



— У нас нет запрета в положении о лицензировании, но у нас прописан запрет в уставе РФС — статья 54. пункт 3 Устава РФС.

Из документов следует то, что Шамиль Газизов контролирует «Уфу» с точки зрения законодательства России — он оказывает влияния на решения внутри клуба. Если он станет генеральным директором «Спартака», то он будет иметь влияние на решения в «Спартаке». Это запрещено. Если он займёт должность, то должен передать свою долю в «Уфе» другим лицам. Михаил Прокопец спортивный юрист

Согласно выписке ЕГРЮЛ Шамиль Газизов предположительно владеет 60% акциями «Уфы». Также в списке значится Рамиль Камилович (брат гендиректора клуба), но у него лишь 10%.

Другой момент, связанный с Газизовым — он любит самостоятельно рулить процессами в клубе, Газизов — независимая фигура, поэтому не факт, что сработаться с Федуном ему будет просто. Но можно предположить, что владельцу «Спартака» сейчас нужен именно человек, способный взять клуб в свои руки, пока сам Федун сможет чуть-чуть расслабиться и понаблюдать за командой со стороны?

За и против — Вадим Васильев

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев — также один из основных кандидатов на пост гендиректора «Спартака». По нашей информации, представители «Спартака» уже провели встречу с Васильевым, который хотел бы возглавить московский клуб. Да и сам Васильев не скрывает, что поработать в «Спартаке» ему было бы интересно:



— Если поступит предложение от самого титулованного российского клуба, то, безусловно, с большим интересом его рассмотрю, — цитирует Васильева «СЭ», — замечу, что в течение шести лет руководил красно-белым клубом — «Монако». Эти цвета для меня особенно дороги.

За Васильева говорит и тот факт, что с Федуном ему будет не сложно сработаться с Федуном — за плечами у вице-президента «Монако» большой опыт работы с другим российским миллиардером — Дмитрием Рыболовлевым.

Каких-то заметных минусов, которые могут помешать Васильеву стать гендиректором «Спартака», нет. Но проблемой могут стать его финансовые запросы — они у вице-президента «Монако» выше, чем у гендиректора «Уфы».

Кто ещё может прийти в «Спартак»?

Помимо Васильева и Газизова в клубе также рассматривают вариант с возвращением Александра Жиркова (ранее он был заместителем главы совета директоров «Спартака»). Однако этот сценарий, на данный момент, менее вероятен.



Также «РБ» сообщил о возможном назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба. По нашей информации, Леонид Федун не намерен вмешиваться в поиск спортивного директора. Первоочередная задача «Спартака» — найти гендиректора, который, в свою очередь, будет искать спортивного директора.

Также в СМИ активно обсуждается возможный приход в «Спартак» нынешнего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева. По информации «Чемпионата», переход Евсеева и его штаба в московский клуб может быть одним из требований Газизова, если тот согласится занять пост гендиректора московского клуба. Однако владелец красно-белых скептически относится к возможному назначению Евсеева главным тренером «Спартака». Да и представитель Федуна уже заявил «Чемпионату», что следующий сезон команда начнёт во главе с Доменико Тедеско.