Кто будет рулить «Спартаком» после ухода Цорна? Главные инсайды и подробности
Разбираемся, какой вариант выглядит приоритетнее для Леонида Федуна и что ещё может поменяться в клубе.
Разбираемся, какой вариант выглядит приоритетнее для Леонида Федуна и что ещё может поменяться в клубе.
Московский «Спартак» сегодня объявил об уходе Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. «Чемпионат» уже сообщал, что основными кандидатами на эту должность сейчас являются Шамиль Газизов и Вадим Васильев. Разбираемся во всех «за» и «против» кандидатов на должность гендиректора «Спартака» и рассказываем, какие ещё перестановки могут произойти в московском клубе.
Гендиректор «Уфы» действительно может пойти на повышение (которое, судя по результатам клуба, он давно заслужил), однако в этом варианте всё не так просто. Газизов является акционером «Уфы». Реально ли представить вариант, при котором акционер одного клуба РПЛ будет занимать руководящий пост в другом? В России, конечно, возможно всё, но дополнительных проблем (в случае назначения) такое совмещение добавить «Спартаку» может точно. А если совмещать нельзя по закону, то Газизову, если он
«Чемпионат» связался со спортивным юристом Михаилом Прокопцом, который дал правовую оценку возможного прихода Газизова в «Спартак»:
— У нас нет запрета в положении о лицензировании, но у нас прописан запрет в уставе РФС — статья 54. пункт 3 Устава РФС.
Из документов следует то, что Шамиль Газизов контролирует «Уфу» с точки зрения законодательства России — он оказывает влияния на решения внутри клуба. Если он станет генеральным директором «Спартака», то он будет иметь влияние на решения в «Спартаке». Это запрещено. Если он займёт должность, то должен передать свою долю в «Уфе» другим лицам.
Согласно выписке ЕГРЮЛ Шамиль Газизов предположительно владеет 60% акциями «Уфы». Также в списке значится Рамиль Камилович (брат гендиректора клуба), но у него лишь 10%.
Другой момент, связанный с Газизовым — он любит самостоятельно рулить процессами в клубе, Газизов — независимая фигура, поэтому не факт, что сработаться с Федуном ему будет просто. Но можно предположить, что владельцу «Спартака» сейчас нужен именно человек, способный взять клуб в свои руки, пока сам Федун сможет
Бывший
— Если поступит предложение от самого титулованного российского клуба, то, безусловно, с большим интересом его рассмотрю, — цитирует Васильева «СЭ», — замечу, что в течение шести лет руководил
За Васильева говорит и тот факт, что с Федуном ему будет не сложно сработаться с Федуном — за плечами у
Помимо Васильева и Газизова в клубе также рассматривают вариант с возвращением Александра Жиркова (ранее он был заместителем главы совета директоров «Спартака»). Однако этот сценарий, на данный момент, менее вероятен.
Также «РБ» сообщил о возможном назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба. По нашей информации, Леонид Федун не намерен вмешиваться в поиск спортивного директора. Первоочередная задача «Спартака» — найти гендиректора, который, в свою очередь, будет искать спортивного директора.
Также в СМИ активно обсуждается возможный приход в «Спартак» нынешнего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева. По информации «Чемпионата», переход Евсеева и его штаба в московский клуб может быть одним из требований Газизова, если тот согласится занять пост гендиректора московского клуба. Однако владелец
Максим Пахомов