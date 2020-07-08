«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской
В составе «Спартака» гол забил Эсекьель Понсе (38-я минута), у «Локомотива» с пенальти отличился Алексей Миранчук (43), забивший 10-й гол в 24 матчах турнира. На 40-й минуте встречи главный арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судьи, за что получил две желтые карточки и был удален. Тедеско был удален впервые, однако он является первым тренером в истории РПЛ, который пропускал матч
На матче присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Перед матчем мэр Москвы Сергей Собянин по приглашению владельца «Спартака» Леонида Федуна поздравил семью болельщиков
Лучшим игроком встречи признан Понсе, полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура. 100-й матч во всех турнирах за «Локомотив» провел Антон Миранчук, забив за это время 23 гола и отдав 12 голевых передач. «Локомотив» не может обыграть «Спартак» в чемпионате России с 19 августа 2017 года, тогда железнодорожники в гостевом матче оказались сильнее со счетом 4:3. Команды провели в чемпионатах России 58-й матч, «Спартак» одержал 25 побед, «Локомотив» выиграл в 18 матчах, еще 15 встреч завершились ничейным результатом.
«Спартак» не смог одержать победу в четвертом матче подряд (две ничьи, два поражения). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. «Локомотив» в третьей игре кряду сыграл вничью и идет вторым, имея в активе 50 очков после 27 встреч. В следующем туре «Спартак» 11 июля в гостях встретится с «Сочи», «Локомотив» днем позднее дома примет «Уфу».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Доменико Тедеско
|Марко Николич
|Эсекиэль Понсе(Айртон)
|38′
|Алексей Миранчук
|43′
|98
|Александр Максименко
|77
|Антон Коченков
|14
|Георгий Джикия
90′
|20
|Владислав Игнатьев
|39
|Павел Маслов
|31
|Мачей Рыбус
3′
|56
|Илья Гапонов
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Айртон
|27
|Мурило
|23
|Джордан Ларссон
|37
|Станислав Магкеев
27′
|33
|Алекс Крал
|59
|Алексей Миранчук
|54
|Наиль Умяров
|19
|Эдер
|92
|Николай Рассказов
90′
|23
|Жоау Мариу
|38
|Андрей Ещенко
|11
|Антон Миранчук
89′
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′79′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|77
|Александр Соболев
|69
|Даниил Куликов
8′46′
|19
|Эсекиэль Понсе
13′90′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|9
|Резиуан Мирзов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)