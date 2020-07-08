«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» гол забил Эсекьель Понсе (38-я минута), у «Локомотива» с пенальти отличился Алексей Миранчук (43), забивший 10-й гол в 24 матчах турнира. На 40-й минуте встречи главный арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судьи, за что получил две желтые карточки и был удален. Тедеско был удален впервые, однако он является первым тренером в истории РПЛ, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

На матче присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Перед матчем мэр Москвы Сергей Собянин по приглашению владельца «Спартака» Леонида Федуна поздравил семью болельщиков красно-белых с бракосочетанием.

Лучшим игроком встречи признан Понсе, полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура. 100-й матч во всех турнирах за «Локомотив» провел Антон Миранчук, забив за это время 23 гола и отдав 12 голевых передач. «Локомотив» не может обыграть «Спартак» в чемпионате России с 19 августа 2017 года, тогда железнодорожники в гостевом матче оказались сильнее со счетом 4:3. Команды провели в чемпионатах России 58-й матч, «Спартак» одержал 25 побед, «Локомотив» выиграл в 18 матчах, еще 15 встреч завершились ничейным результатом.

«Спартак» не смог одержать победу в четвертом матче подряд (две ничьи, два поражения). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. «Локомотив» в третьей игре кряду сыграл вничью и идет вторым, имея в активе 50 очков после 27 встреч. В следующем туре «Спартак» 11 июля в гостях встретится с «Сочи», «Локомотив» днем позднее дома примет «Уфу».