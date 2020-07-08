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22:40 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «Открытие-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» гол забил Эсекьель Понсе (38-я минута), у «Локомотива» с пенальти отличился Алексей Миранчук (43), забивший 10-й гол в 24 матчах турнира. На 40-й минуте встречи главный арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судьи, за что получил две желтые карточки и был удален. Тедеско был удален впервые, однако он является первым тренером в истории РПЛ, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

На матче присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Перед матчем мэр Москвы Сергей Собянин по приглашению владельца «Спартака» Леонида Федуна поздравил семью болельщиков красно-белых с бракосочетанием.

Лучшим игроком встречи признан Понсе, полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура. 100-й матч во всех турнирах за «Локомотив» провел Антон Миранчук, забив за это время 23 гола и отдав 12 голевых передач. «Локомотив» не может обыграть «Спартак» в чемпионате России с 19 августа 2017 года, тогда железнодорожники в гостевом матче оказались сильнее со счетом 4:3. Команды провели в чемпионатах России 58-й матч, «Спартак» одержал 25 побед, «Локомотив» выиграл в 18 матчах, еще 15 встреч завершились ничейным результатом.

«Спартак» не смог одержать победу в четвертом матче подряд (две ничьи, два поражения). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. «Локомотив» в третьей игре кряду сыграл вничью и идет вторым, имея в активе 50 очков после 27 встреч. В следующем туре «Спартак» 11 июля в гостях встретится с «Сочи», «Локомотив» днем позднее дома примет «Уфу».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 278.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Доменико ТедескоМарко Николич
Голы
Эсекиэль Понсе(Айртон)38′
Алексей Миранчук43′
Составы команд
98Александр Максименко
77Антон Коченков
14Георгий Джикия
90′
20Владислав Игнатьев
39Павел Маслов
31Мачей Рыбус
3′
56Илья Гапонов
14Ведран Чорлука
6Айртон
27Мурило
23Джордан Ларссон
37Станислав Магкеев
27′
33Алекс Крал
59Алексей Миранчук
54Наиль Умяров
19Эдер
92Николай Рассказов
90′
23Жоау Мариу
38Андрей Ещенко
11Антон Миранчук
89′
10Зелимхан Бакаев
45+1′79′
94Дмитрий Рыбчинский
77Александр Соболев
69Даниил Куликов
8′46′
19Эсекиэль Понсе
13′90′
17Рифат Жемалетдинов
9Резиуан Мирзов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)7
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
8Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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