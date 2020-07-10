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22:23 (мск), источник: Газета.Ру

Шипулин назвал задержания фанатов «Спартака» репрессиями на пустом месте

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о задержании болельщиков московского «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть, устроили файер-шоу и развернули баннеры перед автобусом с футболистами. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, дело возбуждено по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

«Можете со мной не согласиться, конечно, но я не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте», — написал Шипулин в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший биатлонист отметил, что болельщики красно-белых не матерились и зажгли файеры в безлюдном месте, перекрыв дорогу, которую используют только сотрудники и игроки клуба.

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