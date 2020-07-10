Шипулин назвал задержания фанатов «Спартака» репрессиями на пустом месте
Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о задержании болельщиков московского «Спартака».
Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о задержании болельщиков московского «Спартака».
Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» болельщики
«Можете со мной не согласиться, конечно, но я не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте», — написал Шипулин в Instagram.
Бывший биатлонист отметил, что болельщики