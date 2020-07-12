Картина маслом. Автогол защитника «Спартака» принес победу «Сочи» в матче РПЛ
ТАСС, 12 июля. Футболисты московского «Спартака» уступили в гостях «Сочи» со счетом 0:1 в 28-м туре Тинькофф — Российской
ТАСС, 12 июля. Футболисты московского «Спартака» уступили в гостях «Сочи» со счетом 0:1 в 28-м туре Тинькофф — Российской
«Спартак» проводил матч в Сочи без главного тренера Доменико Тедеско, специалист находился на трибуне. Тедеско не мог присутствовать на скамейке запасных
Игру приехал посмотреть новый генеральный директор
Про судейство Газизов упомянул в контексте эпизода в первом тайме, когда вратарь хозяев Николай Заболотный столкнулся в штрафной с форвардом гостей Эсекьелем Понсе, главный арбитр Сергей Иванов не усмотрел нарушения правил в действиях голкипера «Сочи». За 12 минут до этого «Спартак» пропустил после ошибки защитника Павла Маслова: футболист пытался выбить мяч, но тот от пятки игрока залетел в ворота. У гостей было весьма ощутимое преимущество как по владению мячом, так и по ударам (15:2), но отыграться они не сумели.
Перед матчем прошла церемония, посвященная 60-летию победы сборной СССР на первом чемпионате Европы, футболисты хозяев вышли на поле в футболках с фотографией победителя того турнира Славы Метревели, который родился в Сочи. Также игрокам сочинского клуба был вручен приз за честную игру (фейр-плей) за
«Сегодня мы проявляли тактическую гибкость, меняли схему по ходу игры, другое дело, что много других факторов влияют на нашу игру, в том числе этот необычный сезон. У нас молодая команда, ребята продолжают борьбу, думаю, это станет хорошим опытом для наших игроков, мы продолжаем верить, что преодолеем сложности, а игроки смогут вырасти», — отметил после игры ассистент Тедеско Андреас Хинкель. «Спартак» после поражения опустился на 10-е место и отстает от шестой позиции, дающей право сыграть в квалификации Лиги Европы в случае победы петербургского «Зенита» в Олимп — Кубке России, на три очка (москвичи сохраняют возможность напрямую пробиться в групповую стадию турнира в случае победы в кубке, 19 июля в полуфинале они встретятся с «Зенитом»). «Сочи» с 33 очками идет девятым, опережая
Досрочно ставший чемпионом России и успевший получить кубок и медали «Зенит» вышел на игру против «Ахмата» не в оптимальном составе. В заявку на игру в Грозном не попали лучшие бомбардиры команды Артем Дзюба и Сердар Азмун, на счету которых 16 и 14 мячей соответственно. Также вне заявки остались защитники Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович и полузащитник Вильмар Барриос, нападающий Малком остался на скамейке запасных. Вместо них игровое время получили аргентинские игроки группы атаки Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, воспитанники клубной академии Леон Мусаев и Данила Прохин, венесуэльский защитник Йордан Осорио, а также полузащитник Александр Ерохин.
«Основные игроки не полетели, так как на них пришлась основная нагрузка в этом сезоне, и к следующему матчу они будут готовы, — сказал на послематчевой
«Ахмат» открыл счет на шестой минуте благодаря удару со средней дистанции капитана команды Олега Иванова. «Зенит» на 22-й минуте восстановил равенство, отличился Дриусси. Его соотечественник Ригони на 34-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку. Несмотря на то, что гости остались в меньшинстве, моменты возникали у ворот обоих клубов. В концовке встречи вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил травму и не смог продолжить игру, вместо него на 86-й минуте вышел Михаил Кержаков, который в оставшееся до финального свистка время успел несколько раз вступить в игру и совершить эффектный сейв.
«Что касается Лунева, то не нужно быть большим знатоком, чтобы понимать, что травма у него серьезная. Он пропустит определенное время», — признал главный тренер чемпионов России. Также Семак отметил, что замененный
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов признал, что удаление в составе «Зенита» пошло на руку его команде, но она сыграла осторожно, поскольку грозненцам «было важно не пропустить быстрые атаки, потому что игроки “Зенита” обладают высоким классом». «Мы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что матчи против «Ахмата» исторически складываются для петербуржцев непросто. Грозненцы в пятый раз подряд дома не уступили
Тульский «Арсенал» в последнем домашнем матче сезона обыграл «Тамбов», встреча завершилась со счетом 2:1. Полузащитник хозяев Владислав Пантелеев открыл счет, реализовав пенальти, гости ответили точным ударом Михаила Костюкова в начале второго тайма. Окончательный счет установил форвард туляков Евгений Луценко, который воспользовался ошибкой обороны соперника и замкнул прострел с левого фланга. Для 33-летнего нападающего этот гол стал 15-м в сезоне, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая Дзюбе (16 голов).
Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый, подводя итоги встречи против «Тамбова», отметил, что его команда провела работу над ошибками после поражения от самарских «Крыльев Советов» (2:4) в 27-м туре. «После пропущенных в прошлом туре четырех мячей надо было постараться сыграть аккуратно, — сказал он. — Были ошибки в прошлой игре, мы их разобрали, и, говоря по горячим следам, у нас все удачно получилось. Может, в первом тайме не все получалось в атаке, но во втором тайме были очень хорошие моменты».
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с ТАСС заявил, что для его команды было принципиально выиграть последний домашний матч сезона. «Набрали важнейшие три очка; конечно, для нас было принципиально выиграть сегодня, — сказал собеседник агентства. —
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отметил, что не может назвать результат матча справедливым. «Считаю, что мы переиграли соперника и должны были одержать победу, — заявил специалист. — Команда сегодня действительно владела инициативой, и, наверное, мы были ближе к победе. Мы опять пропускаем с пенальти, нам в последних играх постоянно назначают 11-метровый, но ребята не опускают рук, продолжают бороться, однако мы пропускаем голы, которые не вытекают из логики игры».
Президент проигравшего клуба Арсен Габуев заявил ТАСС, что его команде в последних матчах не хватает везения, а также признал, что у игроков есть проблемы с физической готовностью. В шести турах после паузы
После 28 матчей в активе «Тамбова» 28 очков, отрыв от зоны вылета в Футбольную национальную лигу составляет одно очко. Габуев оценил шансы команды на сохранение места в РПЛ на сезон-2020/21. «Шансы остаются, надо выиграть два оставшихся матча, но я понимаю, что это сложно. Думаю, если выиграть один матч, этого будет достаточно, чтобы остаться в премьер-лиге», — заявил президент клуба.