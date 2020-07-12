Картина маслом. Автогол защитника «Спартака» принес победу «Сочи» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» проводил матч в Сочи без главного тренера Доменико Тедеско, специалист находился на трибуне. Тедеско не мог присутствовать на скамейке запасных из-за трехматчевой дисквалификации за оскорбление арбитра, которая была наложена по итогам матча прошлого тура с «Локомотивом» (1:1), также немецкий тренер был оштрафован на 500 тыс. рублей. В день игры, по информации телеграм-канала «База», Тедеско стал жертвой мошенника: преступник выдал себя за сотрудника клуба и обманом получил от тренера 250 тыс. рублей.

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Игру приехал посмотреть новый генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов, который накануне в Москве посетил товарищеский матч «Спартака-2» с «Торпедо», проигранный красно-белыми со счетом 2:3. «Что касается самой игры [ с “Сочи” ], качество было хорошее, но не хватило голов, — отметил Газизов. — О судействе ничего не хочу говорить, потому что мне кажется, мы должны концентрироваться на другом, команда играла хорошо, она молодая! Все у нас будет хорошо».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 11.07.2020, 20:30 Сочи 1 Спартак 0

Про судейство Газизов упомянул в контексте эпизода в первом тайме, когда вратарь хозяев Николай Заболотный столкнулся в штрафной с форвардом гостей Эсекьелем Понсе, главный арбитр Сергей Иванов не усмотрел нарушения правил в действиях голкипера «Сочи». За 12 минут до этого «Спартак» пропустил после ошибки защитника Павла Маслова: футболист пытался выбить мяч, но тот от пятки игрока залетел в ворота. У гостей было весьма ощутимое преимущество как по владению мячом, так и по ударам (15:2), но отыграться они не сумели.

Перед матчем прошла церемония, посвященная 60-летию победы сборной СССР на первом чемпионате Европы, футболисты хозяев вышли на поле в футболках с фотографией победителя того турнира Славы Метревели, который родился в Сочи. Также игрокам сочинского клуба был вручен приз за честную игру (фейр-плей) за ноябрь-декабрь, который они не смогли получить в марте из-за вызванной пандемией коронавируса приостановки чемпионата. Красно-белые, по сути, играли дома благодаря пришедшим на стадионам сочинским болельщикам «Спартака», также за игрой с трибуны наблюдал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. «При позиционных атаках “Спартак” не был похож на себя, в быстрых атаках они очень опасны, и в паре моментов сегодня были близки к тому, чтобы забить», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

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«Сегодня мы проявляли тактическую гибкость, меняли схему по ходу игры, другое дело, что много других факторов влияют на нашу игру, в том числе этот необычный сезон. У нас молодая команда, ребята продолжают борьбу, думаю, это станет хорошим опытом для наших игроков, мы продолжаем верить, что преодолеем сложности, а игроки смогут вырасти», — отметил после игры ассистент Тедеско Андреас Хинкель. «Спартак» после поражения опустился на 10-е место и отстает от шестой позиции, дающей право сыграть в квалификации Лиги Европы в случае победы петербургского «Зенита» в Олимп — Кубке России, на три очка (москвичи сохраняют возможность напрямую пробиться в групповую стадию турнира в случае победы в кубке, 19 июля в полуфинале они встретятся с «Зенитом»). «Сочи» с 33 очками идет девятым, опережая красно-белых по дополнительным показателям.

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Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 11.07.2020, 18:30 Ахмат 1 Зенит 1

«Ахмат» не смог в большинстве обыграть экспериментальный состав «Зенита»

Досрочно ставший чемпионом России и успевший получить кубок и медали «Зенит» вышел на игру против «Ахмата» не в оптимальном составе. В заявку на игру в Грозном не попали лучшие бомбардиры команды Артем Дзюба и Сердар Азмун, на счету которых 16 и 14 мячей соответственно. Также вне заявки остались защитники Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович и полузащитник Вильмар Барриос, нападающий Малком остался на скамейке запасных. Вместо них игровое время получили аргентинские игроки группы атаки Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, воспитанники клубной академии Леон Мусаев и Данила Прохин, венесуэльский защитник Йордан Осорио, а также полузащитник Александр Ерохин.

«Основные игроки не полетели, так как на них пришлась основная нагрузка в этом сезоне, и к следующему матчу они будут готовы, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер “Зенита” Сергей Семак. — Мы потихоньку даем проявить себя молодежи, подводим ее. Леон второй год уже играет у нас, прибавляет, и поначалу у него присутствовала нервозность, но потом он провел хороший матч».

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«Ахмат» открыл счет на шестой минуте благодаря удару со средней дистанции капитана команды Олега Иванова. «Зенит» на 22-й минуте восстановил равенство, отличился Дриусси. Его соотечественник Ригони на 34-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку. Несмотря на то, что гости остались в меньшинстве, моменты возникали у ворот обоих клубов. В концовке встречи вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил травму и не смог продолжить игру, вместо него на 86-й минуте вышел Михаил Кержаков, который в оставшееся до финального свистка время успел несколько раз вступить в игру и совершить эффектный сейв.

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«Что касается Лунева, то не нужно быть большим знатоком, чтобы понимать, что травма у него серьезная. Он пропустит определенное время», — признал главный тренер чемпионов России. Также Семак отметил, что замененный из-за повреждения Дуглас Сантос заверил его после игры в том, что травма не является серьезной.

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов признал, что удаление в составе «Зенита» пошло на руку его команде, но она сыграла осторожно, поскольку грозненцам «было важно не пропустить быстрые атаки, потому что игроки “Зенита” обладают высоким классом». «Мы где-то перестраховывались, создали мало моментов, у своих ворот тоже допустили какие-то удары. В целом игра получилась равная, хоть у нас и было на одного человека больше. Мы довольны результатом, сделали хороший шаг вперед, нам важно было набрать какие-то очки», — добавил он.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что матчи против «Ахмата» исторически складываются для петербуржцев непросто. Грозненцы в пятый раз подряд дома не уступили сине-бело-голубым (две победы, три ничьи). «Рад, что команда выстояла и не только свела матч к ничьей, но и могла победить. Считаю, что мы сегодня сыграли по-чемпионски», — сказал ТАСС представитель руководства петербургского клуба.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 11.07.2020, 16:00 Арсенал Т 2 Тамбов 1

Луценко продолжил погоню за Дзюбой

Тульский «Арсенал» в последнем домашнем матче сезона обыграл «Тамбов», встреча завершилась со счетом 2:1. Полузащитник хозяев Владислав Пантелеев открыл счет, реализовав пенальти, гости ответили точным ударом Михаила Костюкова в начале второго тайма. Окончательный счет установил форвард туляков Евгений Луценко, который воспользовался ошибкой обороны соперника и замкнул прострел с левого фланга. Для 33-летнего нападающего этот гол стал 15-м в сезоне, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая Дзюбе (16 голов).

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый, подводя итоги встречи против «Тамбова», отметил, что его команда провела работу над ошибками после поражения от самарских «Крыльев Советов» (2:4) в 27-м туре. «После пропущенных в прошлом туре четырех мячей надо было постараться сыграть аккуратно, — сказал он. — Были ошибки в прошлой игре, мы их разобрали, и, говоря по горячим следам, у нас все удачно получилось. Может, в первом тайме не все получалось в атаке, но во втором тайме были очень хорошие моменты».

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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с ТАСС заявил, что для его команды было принципиально выиграть последний домашний матч сезона. «Набрали важнейшие три очка; конечно, для нас было принципиально выиграть сегодня, — сказал собеседник агентства. — Все-таки это заключительная домашняя игра в нынешнем чемпионате, нужно было побеждать. Рад, что в нынешней ситуации, когда игры идут через два дня на третий, ребята проявляют характер, волю и самоотдачу, борются до последних минут, благодарен им за это».

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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отметил, что не может назвать результат матча справедливым. «Считаю, что мы переиграли соперника и должны были одержать победу, — заявил специалист. — Команда сегодня действительно владела инициативой, и, наверное, мы были ближе к победе. Мы опять пропускаем с пенальти, нам в последних играх постоянно назначают 11-метровый, но ребята не опускают рук, продолжают бороться, однако мы пропускаем голы, которые не вытекают из логики игры».

Президент проигравшего клуба Арсен Габуев заявил ТАСС, что его команде в последних матчах не хватает везения, а также признал, что у игроков есть проблемы с физической готовностью. В шести турах после паузы из-за пандемии команда потерпела пять поражений со счетом 1:2, единственную победу она одержала в матче со «Спартаком» (3:2). «Проблема не только в физике, — отметил он, отвечая на вопрос о том, почему команда после возобновления чемпионата почти в каждом матче пропускает на последних минутах. — В концовках пропускали, но и первые голы пропускали с пенальти, кроме игры с “Зенитом”; очень тяжело начинать, когда уступаешь со счетом 0:1 после пенальти».