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17:54 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Динамо» Плиев дисквалифицирован на два матча РПЛ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба «Динамо» Заурбек Плиев дисквалифицирован на два матча по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц, слова которого опубликованы на официальном сайте РФС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Инцидент, за который наказан Плиев, произошел 12 июля во время матча 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Крыльями Советов», которая завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых. Защитник вышел на замену на 69-й минуте игры, а в компенсированное ко второму тайму время толкнул игрока команды-соперника Дениса Поповича рукой в лицо, после чего был удален с поля.

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«КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста «Динамо» Заурбека Плиева на два матча за умышленный толчок игрока соперника во время матча с «Крыльями Советов», — сказал Григорьянц.

«Крылья Советов» в официальном Twitter-аккаунте отметили, что Попович просил не наказывать защитника «Динамо» максимально строго. «Плиев извинился за свое агрессивное поведение в этом эпизоде. Попович принял извинения и просил не давать Плиеву максимальное наказание», — говорится в сообщении самарского клуба.

28-летний Плиев в этом сезоне провел в составе «Динамо» 14 матчей в чемпионате России, в которых отметился одной голевой передачей, получил одну желтую карточку и дважды был удален с поля (один раз за два предупреждения, один — прямое удаление).

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 27 матчах. Отставание от шестой строчки, которая в случае завоевания «Зенитом» Олимп — Кубка России позволит москвичам сыграть в квалификации Лиги Европы в сезоне-2020/21, составляет два очка. В оставшихся до конца чемпионата матчах «Динамо» сыграет с «Уфой» (16 июля, на выезде), «Краснодаром"(19 июля, на выезде — перенесенная игра 23-го тура) и «Оренбургом» (22 июля, дома).

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Динамо
2:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2812.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Динамо, 2358 зрителей
Главные тренеры
Кирилл НовиковАндрей Талалаев
Голы
Максимилиан Филипп15′
Николай Комличенко24′
Составы команд
1Антон Шунин
39Евгений Фролов
4Владимир Рыков
43′
5Виталий Лысцов
69′
18Иван Ордец
71′
50Максим Карпов
23′
6Артур Юсупов
8Александр Гацкан
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
11Денис Попович
88Оскар Хильемарк
23Дмитрий Комбаров
90+1′
2Григорий Морозов
84′
44Никита Чичерин
69′
23Антон Соснин
7Сафаа Хади
21Дмитрий Скопинцев
32′69′
15Максим Глушенков
57′
3Заурбек Плиев
90+2′
52Данила Смирнов
5Максимилиан Филипп
38′
17Антон Зиньковский
57′
8Кирилл Панченко
86Дмитрий Молчанов
10Силвестр Игбун
84′
28Паул Антон
69′
9Клинтон Нжи
78Геннадий Киселев
90+3′
27Николай Комличенко
35′69′
77Дмитрий Кабутов
37′
11Себастьян Шиманьски
9Деян Радонич
40′
Статистика
4Желтые карточки5
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)13
8Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
13Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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