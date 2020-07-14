Футболист «Динамо» Плиев дисквалифицирован на два матча РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Инцидент, за который наказан Плиев, произошел 12 июля во время матча 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Крыльями Советов», которая завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых. Защитник вышел на замену на 69-й минуте игры, а в компенсированное ко второму тайму время толкнул игрока команды-соперника Дениса Поповича рукой в лицо, после чего был удален с поля.

«КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста «Динамо» Заурбека Плиева на два матча за умышленный толчок игрока соперника во время матча с «Крыльями Советов», — сказал Григорьянц.

«Крылья Советов» в официальном Twitter-аккаунте отметили, что Попович просил не наказывать защитника «Динамо» максимально строго. «Плиев извинился за свое агрессивное поведение в этом эпизоде. Попович принял извинения и просил не давать Плиеву максимальное наказание», — говорится в сообщении самарского клуба.

28-летний Плиев в этом сезоне провел в составе «Динамо» 14 матчей в чемпионате России, в которых отметился одной голевой передачей, получил одну желтую карточку и дважды был удален с поля (один раз за два предупреждения, один — прямое удаление).