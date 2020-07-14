Футболист «Динамо» Плиев дисквалифицирован на два матча РПЛ
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба «Динамо» Заурбек Плиев дисквалифицирован на два матча по решению
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба «Динамо» Заурбек Плиев дисквалифицирован на два матча по решению
Инцидент, за который наказан Плиев, произошел 12 июля во время матча 28-го тура Тинькофф — Российской
«КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста «Динамо» Заурбека Плиева на два матча за умышленный толчок игрока соперника во время матча с «Крыльями Советов», — сказал Григорьянц.
«Крылья Советов» в официальном
28-летний Плиев в этом сезоне провел в составе «Динамо» 14 матчей в чемпионате России, в которых отметился одной голевой передачей, получил одну желтую карточку и дважды был удален с поля (один раз за два предупреждения, один — прямое удаление).
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 27 матчах. Отставание от шестой строчки, которая в случае завоевания «Зенитом» Олимп — Кубка России позволит москвичам сыграть в квалификации Лиги Европы в сезоне-2020/21, составляет два очка. В оставшихся до конца чемпионата матчах «Динамо» сыграет с «Уфой» (16 июля, на выезде), «Краснодаром"(19 июля, на выезде — перенесенная игра 23-го тура) и «Оренбургом» (22 июля, дома).
|Кирилл Новиков
|Андрей Талалаев
|Максимилиан Филипп
|15′
|Николай Комличенко
|24′
|1
|Антон Шунин
|39
|Евгений Фролов
|4
|Владимир Рыков
43′
|5
|Виталий Лысцов
69′
|18
|Иван Ордец
71′
|50
|Максим Карпов
23′
|6
|Артур Юсупов
|8
|Александр Гацкан
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|11
|Денис Попович
|88
|Оскар Хильемарк
|23
|Дмитрий Комбаров
90+1′
|2
|Григорий Морозов
84′
|44
|Никита Чичерин
69′
|23
|Антон Соснин
|7
|Сафаа Хади
|21
|Дмитрий Скопинцев
32′69′
|15
|Максим Глушенков
57′
|3
|Заурбек Плиев
90+2′
|52
|Данила Смирнов
|5
|Максимилиан Филипп
38′
|17
|Антон Зиньковский
57′
|8
|Кирилл Панченко
|86
|Дмитрий Молчанов
|10
|Силвестр Игбун
84′
|28
|Паул Антон
69′
|9
|Клинтон Нжи
|78
|Геннадий Киселев
90+3′
|27
|Николай Комличенко
35′69′
|77
|Дмитрий Кабутов
37′
|11
|Себастьян Шиманьски
|9
|Деян Радонич
40′
|4
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)