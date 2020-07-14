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19:24 (мск), источник: Газета.Ру

Тихонов сравнил «Спартак» при Каррере и Тедеско

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов сравнил игру красно-белых при экс-наставнике Массимо Каррере и немце Доменико Тедеско. Об этом сообщает «МК».

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, итальянский специалист, завоевавший вместе с командой чемпионский титул в 2017 году, имел более качественных и сильных игроков, чем нынешний наставник.

«“Спартак” Карреры был если не в два раза, то значительно сильнее текущего. И футбол другой стал. Если раньше команда играла в комбинационный и атакующий футбол, то теперь она по большей части действует от обороны или на контратаках», — сказал Тихонов.

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