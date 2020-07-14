Тихонов сравнил «Спартак» при Каррере и Тедеско
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов сравнил игру
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов сравнил игру
По его словам, итальянский специалист, завоевавший вместе с командой чемпионский титул в 2017 году, имел более качественных и сильных игроков, чем нынешний наставник.
«“Спартак” Карреры был если не в два раза, то значительно сильнее текущего. И футбол другой стал. Если раньше команда играла в комбинационный и атакующий футбол, то теперь она по большей части действует от обороны или на контратаках», — сказал Тихонов.