Тихонов сравнил «Спартак» при Каррере и Тедеско

По его словам, итальянский специалист, завоевавший вместе с командой чемпионский титул в 2017 году, имел более качественных и сильных игроков, чем нынешний наставник.

«“Спартак” Карреры был если не в два раза, то значительно сильнее текущего. И футбол другой стал. Если раньше команда играла в комбинационный и атакующий футбол, то теперь она по большей части действует от обороны или на контратаках», — сказал Тихонов.