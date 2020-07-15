Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в «Локомотиве» с приходом Николича
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в команде после назначения Марко Николича на пост главного тренера.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в команде после назначения Марко Николича на пост главного тренера.
«Чувствуется ли, что Николич иностранец? Да, он говорит
Моё амплуа и задачи? Задачи не меняются, она всегда одна — выиграть. Конечно, с каждым новым тренером задачи меняются в плане тактики, но принципы остаются такими же. Тренеры знают, смотрят и видят, при каких обстоятельствах игрок чувствует себя лучше, где ему лучше получать мяч и где ему комфортнее ждать передачу. Но лично в моём плане ничего не изменилось", — сказал Миранчук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».