Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в «Локомотиве» с приходом Николича

«Чувствуется ли, что Николич иностранец? Да, он говорит по-английски. Также все понимают, что у нас короткий период для подготовки, концентрация выше. Мы боремся за Лигу чемпионов, и это важно. Добавилось больше тактических упражнений, он начал прививать нам стремление к ударам. Иногда проходят эмоциональные установки. За это время он показал, что он хороший психолог. Знает, в какой момент какому футболисту что сказать. Сейчас мало чего ещё могу сказать о нём. Сейчас мы только понимаем, что у нас есть задача попадания в Лигу чемпионов и мы вместе, сообща, решаем её.