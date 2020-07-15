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7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
20:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» победил в домашнем матче РПЛ впервые за восемь месяцев

Московский «Спартак» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры у красно-белых отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» впервые за восемь месяцев одержал домашнюю победу в чемпионате страны. Команда набрала 36 очков и вышла на восьмое место в чемпионате. В активе «Ахмата» 31 очко, клуб занимает 13-ю позицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительном туре чемпионата «Спартак» 22 июля на выезде сыграет с «Рубином». «Ахмат» в тот же день на чужом поле встретится с «Краснодаром».

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3:0
Первый тайм: 0:0
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Главные тренеры
Доменико ТедескоИгорь Шалимов
Голы
Роман Зобнин(Павел Маслов)51′
Александр Соболев(Самюэль Жиго)81′
Гус Тил(Роман Зобнин)90+4′
Составы команд
98Александр Максименко
16Евгений Городов
2Самюэль Жиго
3Максим Ненахов
26′
14Георгий Джикия
8Мирослав Богосавац
56Илья Гапонов
15Андрей Семенов
47Роман Зобнин
11Силва Лима Исмаэл
19Эсекиэль Понсе
23Антон Швец
6Айртон
58′
88Денис Глушаков
9Резиуан Мирзов
20Зоран Нижич
39′82′
39Павел Маслов
71′
17Аблай Мбенг
92Николай Рассказов
19Олег Иванов
61′
10Зелимхан Бакаев
71′
27Фелипе Визеу
8Гус Тил
90′
29Владимир Ильин
58′
33Алекс Крал
89′
21Одисе Роши
80Никита Бакалюк
77Бернард Бериша
58′
23Джордан Ларссон
46′
59Евгений Харин
77Александр Соболев
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
7Угловые3
11Фолы15
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Обозначения
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