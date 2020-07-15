«Спартак» победил в домашнем матче РПЛ впервые за восемь месяцев

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры у красно-белых отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль.

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«Спартак» впервые за восемь месяцев одержал домашнюю победу в чемпионате страны. Команда набрала 36 очков и вышла на восьмое место в чемпионате. В активе «Ахмата» 31 очко, клуб занимает 13-ю позицию.

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