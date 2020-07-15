«Спартак» победил в домашнем матче РПЛ впервые за восемь месяцев
Московский «Спартак» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Тинькофф Российской
Московский «Спартак» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Тинькофф Российской
Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры у
«Спартак» впервые за восемь месяцев одержал домашнюю победу в чемпионате страны. Команда набрала 36 очков и вышла на восьмое место в чемпионате. В активе «Ахмата» 31 очко, клуб занимает 13-ю позицию.
В заключительном туре чемпионата «Спартак» 22 июля на выезде сыграет с «Рубином». «Ахмат» в тот же день на чужом поле встретится с «Краснодаром».
|Доменико Тедеско
|Игорь Шалимов
|Роман Зобнин(Павел Маслов)
|51′
|Александр Соболев(Самюэль Жиго)
|81′
|Гус Тил(Роман Зобнин)
|90+4′
|98
|Александр Максименко
|16
|Евгений Городов
|2
|Самюэль Жиго
|3
|Максим Ненахов
26′
|14
|Георгий Джикия
|8
|Мирослав Богосавац
|56
|Илья Гапонов
|15
|Андрей Семенов
|47
|Роман Зобнин
|11
|Силва Лима Исмаэл
|19
|Эсекиэль Понсе
|23
|Антон Швец
|6
|Айртон
58′
|88
|Денис Глушаков
|9
|Резиуан Мирзов
|20
|Зоран Нижич
39′82′
|39
|Павел Маслов
71′
|17
|Аблай Мбенг
|92
|Николай Рассказов
|19
|Олег Иванов
61′
|10
|Зелимхан Бакаев
71′
|27
|Фелипе Визеу
|8
|Гус Тил
90′
|29
|Владимир Ильин
58′
|33
|Алекс Крал
89′
|21
|Одисе Роши
|80
|Никита Бакалюк
|77
|Бернард Бериша
58′
|23
|Джордан Ларссон
46′
|59
|Евгений Харин
|77
|Александр Соболев
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)