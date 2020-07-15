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22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Продам “Спартак” за рубль. А вы готовы тратить 10 миллиардов?» Мощное выступление Федуна

Новый генеральный директор «Спартака» пообщался с журналистами после матча с «Ахматом».

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Источник: РИА "Новости"

После матча «Спартак» — «Ахмат», завершившегося крупной победой хозяев 3:0, традиционно ярко выступил Леонид Федун.

«Сказал ребятам, что так и нужно отвечать на судейские дела. Предлагаю сделать хештег#судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами», — сказал Федун.

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В первом тайме, напомним, при счёте 0:0 арбитр Сухой отменил гол «Спартака», а также пенальти в ворота «Ахмата». Оба решения арбитр принял после просмотра видеоповтора.

Вот ещё одна яркая цитата владельца «Спартака».

«Кто будет судить матч с “Зенитом”? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч».

И, наконец, последнее. Когда Федуна спросили про то, когда он продаст клуб.

«Когда продам “Спартак”? Кому? Болельщикам? Покупайте, если готовы платить. Продаю за рубль. Но у тебя есть 10 миллиардов вкладывать каждый год?».


Судите «Спартак», как «Зенит»! Леонид Федун придумал хэштег и ответил на провокацию
СЭ

Дальше на вопросы журналистов отвечал новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

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Судейство и игра

Я смотрел все судейские моменты. Три красивых гола с игры — это ответ. Это показывает, что можно и надо играть, играть в атаку. Ребята — молодцы. Команда переломила ситуацию. Сколько бы не было нехороших действий со стороны определённых сил, они это сделали. Ребята — герои, порадовали болельщиков. Это самое главное. На положительных эмоциях подходим к игре с «Зенитом». Сейчас быстро восстановимся.

Команда молодая, её нужно чуть сбалансировать в части игры, добавить какие-то краски, чтобы она почувствовал вкус побед. Мы можем штурмовать большие вершины.

Тедеско и Федун

С Тедеско общаюсь каждый день, мы полностью его поддерживаем. Мы с ним находимся на правильном пути. Обсуждаем трансферы на следующий сезон, в работе каждый день.
Шамиль Газизов
генеральный директор «Спартака»

Сейчас он сосредоточен на игре с «Зенитом». Мы ему будем помогать.

Тяжело ли работать с Федуном? Мне нет.

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Спортивный директор

Не хочу уходить в персоналии. Идут консультации со специалистами. Направление молодёжи в моём понимание приоритетное. Молодые игроки должны вливаться во взрослую команду.

«Уфа»

Понимаю, почему идут разговоры о переходе игроков «Уфы», потому что я знаю их силу. Все трансферы будут происходить в тишине, нет разницы от того «Уфа» это или другой клуб. Рано о чём-то говорить. В течение месяца бюджет будет принят, огромных изменений не будет. Будем жить хорошо, достигать новых высот, которые недавно были потеряны.

Лапочкин

Его проверили на полиграфе, ответ такой, что подозрений нет.

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О себе

Я руковожу не только спортивной частью, но и другими процессами. Хочется, чтобы у меня был помощник, которому доверяю, у которого может быть другое мнение, чтобы поработать, поспорить, потолкаться, двигаться вперёд. Разговоры, что трансферы нужны как можно быстрее — неверные. Нам надо верить в своих игроков. Если трансферы будут, то они будут сбалансированными. Будем подходить к этому аккуратно, я так работаю. Буду стараться так до конца.

Томаса Цорна знаю хорошо, мне нормально передали его дела. Я с ним не общался. Ему большое спасибо, что он был в «Спартаке». Томас оставил здесь свою душу и сердце.
Шамиль Газизов
генеральный директор «Спартака»

Я постараюсь не мешать и приумножить достижения «Спартака».

Максим Пахомов

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