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16:57 (мск), источник: ТАСС

Игроки и представители администрации ФК «Сочи» оказались в числе заболевших коронавирусом

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты и представители административного штаба «Сочи» оказались в списке из девяти заразившихся коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что тесты девяти представителей «Сочи» дали положительный результат на коронавирусную инфекцию перед матчем 29-го тура Тинькофф-РПЛ с «Тамбовом» в Нижнем Новгороде. Матч, который планировался на 16 июля, отменен. Результаты тестирования стали известны 16 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Команда находится сейчас в Нижнем Новгороде. В списке заболевших есть и игроки, и представители административного штаба», — сказал Рубашко.

«Утром была выявлена только часть заболевших, раньше мы не могли получить информацию по причине загруженности клиник. Нас письмом проинформировали, что результаты будут позже, — сказал Рубашко. — Мы уведомили лигу, чтобы соблюсти регламент и не подвергать никого опасности, приняли решение этот матч не играть. Считаем, что клуб поступил правильно с точки зрения этики и спортивного подхода».

Заключительный матч чемпионата России «Сочи» должен провести с «Крыльями Советов» 22 июля.

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