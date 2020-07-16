Игроки и представители администрации ФК «Сочи» оказались в числе заболевших коронавирусом

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) объявила , что тесты девяти представителей «Сочи» дали положительный результат на коронавирусную инфекцию перед матчем 29-го тура Тинькофф-РПЛ с «Тамбовом» в Нижнем Новгороде. Матч, который планировался на 16 июля, отменен. Результаты тестирования стали известны 16 июля.

«Команда находится сейчас в Нижнем Новгороде. В списке заболевших есть и игроки, и представители административного штаба», — сказал Рубашко.

«Утром была выявлена только часть заболевших, раньше мы не могли получить информацию по причине загруженности клиник. Нас письмом проинформировали, что результаты будут позже, — сказал Рубашко. — Мы уведомили лигу, чтобы соблюсти регламент и не подвергать никого опасности, приняли решение этот матч не играть. Считаем, что клуб поступил правильно с точки зрения этики и спортивного подхода».