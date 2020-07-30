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15:29 (мск), источник: Газета.Ру

«Неадекваты»: Дзюба продлил контракт и объяснил видео с Азмуном

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продлил контракт с сине-бело-голубыми. А сразу после этого известия вышло большое интервью с лидером петербургского клуба и сборной России, в котором форвард рассказал об интересе из Англии, уходе из «Спартака» и резонансном видео с Сердаром Азмуном из чемпионской раздевалки.

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поставил подпись под новым соглашением с чемпионами России. Как проинформировала пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте, контракт 31-летнего россиянина составлен по схеме «2+1».

Зенит (Санкт-Петербург)

«Футбольный клуб “Зенит” поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» — отмечается в заявлении.

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У лучшего футболиста Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) последних двух сезонов были и другие варианты продолжения карьеры: не секрет, что на Дзюбу засматривались многие европейские клубы. Сам игрок, давая большое интервью «Чемпионату», признался, что зимой был близок к уходу в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

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«Зимой звонили из “Тоттенхэма” с заманчивым предложением аренды до лета… Мне оно показалось привлекательным. Почему бы не попробовать? Харри Кейн сломался — это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно: “Сфокусируйся на “Зените””. Что-то такое грустное в душе проскочило: все-таки чемпионат Англии, “Тоттенхэм”, такой шанс. Если бы что-то не получилось — вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с теми же “шпорами”. Или кто-то другой мог заинтересоваться. Однако к чему гадать? Я спросил, в ответ услышал: “Нет”. Понимаю руководство “Зенита”. Все-таки у нас на носу было золото чемпионата, Кубок России. Я за это время взял два трофея, жалеть не стоит», — рассуждал Дзюба, добавив, что он не тот человек, который будет о чем-то жалеть.

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Отходя от спортивных тем, нападающий вспомнил о видео из чемпионской раздевалке, которое молниеносно разлетелось по соцсетям и стало мемом. На нем Дзюба вместе с партнером по команде Сердаром Азмуном сымитировали половой акт, что вызвало немало критики в интернете.

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«Не было никакого посыла, просто дебильная шутка среди мужиков. Есть же армейский юмор, а бывают такие вещи. С другой стороны, это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись видеооператоры. Во многих коллективах, где собираются мужики, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: “Что за дичь!” Однако тогда это было смешно. Просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее. Там шутку поняли. Азмун говорил, что ему ребята звонили и ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение… Понятно, откуда особенно дует этот ветер, не удивлены. Позабавили слова Сердара: “Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось”. Разрядил атмосферу. Но у многих, к сожалению, большая проблема с чувством юмора. Мы со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас война. Процентов 60−70 людей у нас без чувства юмора, искренне им соболезную», — заметил Дзюба, добавив, что данную тему «раздули неадекваты».

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Не обошел стороной Дзюба и тему расставания со «Спартаком». Нападающий признался, что у него хорошие отношения с владельцем московского клуба Леонидом Федуном, который крайне жестко высказывался об уходе бывшего игрока из стана красно-белых.

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«Видел Федуна на турнире в Катаре. “Здрасьте — здрасьте”. Потом в шутку он меня попросил: “Не забивай нашим сегодня”. Я говорю: “В товарищеских не забиваю”. Посмеялись. Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу. Кто я такой, чтобы ему что-то говорить? Он живет своей жизнью, я — своей. Никакого негатива нет. Непонимание каких-то вещей — возможно, но не негатив. Я не бог и не кто-то еще, стараюсь ни о ком плохо не говорить. За фразу “Дзюба за копейку удавит всех родных” он извинился через своих приближенных. Я принял извинения, он сказал это на эмоциях. Федун позже сам понял, что это неправда», — отметил футболист.

Помимо этого, нападающий «Зенита» поделился воспоминаниями о том, что стало для него последней каплей в «Спартаке». По словам Дзюбы, руководство красно-белых «отвесило ему пощечину»:

«Первый контракт с “Зенитом” я заключил не за полгода до начала… Тянул до последнего, сомневался, пока мне не дали откровенную пощечину в Марбелье. Меня окончательно унизили — я решил сыграть на опережение. Это была последняя капля: я подписал соглашение с “Зенитом”, и только на следующий день Федун объявил, что они меня не продлевают. Давняя история: на сбор приехал Леонид Арнольдович и сказал, чтобы я ничего ни с кем не подписывал и дождался его. Я дал слово. Они приехали на какую-то игру всем советом директоров. Поздоровались со всеми, кроме меня. А потом меня заменили через 10 минут после выхода на поле. Я все понял и решил действовать».

Прошлое не забываю и не буду от него отрекаться. Недавно фанаты «Зенита» просили меня оскорбить «Спартак» — я отказался… И праздновать голы в ворота красно-белых не буду.
Артем Дзюба

Но, несмотря на скандальное расставание с красно-белыми, Дзюба называет московский клуб своим домом и настаивает, что по сей день относится к «Спартаку» с большим уважением.

«Прошлое не забываю и не буду от него отрекаться. Недавно фанаты “Зенита” просили меня оскорбить “Спартак” — я отказался… И праздновать голы в ворота красно-белых не буду. Я не забываю свой дом, откуда вышел. Пускай там ко мне относились не совсем красиво, пускай Асхабадзе, умудрившийся даже “Факел” утопить, врет, что они сделали все, чтобы я остался. Пусть это будет на их совести… Там есть люди, которые и сейчас пытаются его портить — это их дело. Однако к самому клубу я отношусь с большим уважением», — подытожил чемпион страны.

* * *
Напомним, что Дзюба перебрался в «Зенит» в 2015 году (половину сезона-2017/18 он провел в аренде в тульском «Арсенале» — «Газета.Ru»).

С командой из Санкт-Петербурга форвард дважды становился чемпионом России, а также по два раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок России.

Анатолий Ильинский

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