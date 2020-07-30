«Неадекваты»: Дзюба продлил контракт и объяснил видео с Азмуном

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поставил подпись под новым соглашением с чемпионами России. Как проинформировала пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте, контракт 31-летнего россиянина составлен по схеме «2+1».

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Футбольный клуб “Зенит” поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» — отмечается в заявлении.

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У лучшего футболиста Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) последних двух сезонов были и другие варианты продолжения карьеры: не секрет, что на Дзюбу засматривались многие европейские клубы. Сам игрок, давая большое интервью «Чемпионату», признался, что зимой был близок к уходу в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

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«Зимой звонили из “Тоттенхэма” с заманчивым предложением аренды до лета… Мне оно показалось привлекательным. Почему бы не попробовать? Харри Кейн сломался — это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно: “Сфокусируйся на “Зените””. Что-то такое грустное в душе проскочило: все-таки чемпионат Англии, “Тоттенхэм”, такой шанс. Если бы что-то не получилось — вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с теми же “шпорами”. Или кто-то другой мог заинтересоваться. Однако к чему гадать? Я спросил, в ответ услышал: “Нет”. Понимаю руководство “Зенита”. Все-таки у нас на носу было золото чемпионата, Кубок России. Я за это время взял два трофея, жалеть не стоит», — рассуждал Дзюба, добавив, что он не тот человек, который будет о чем-то жалеть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDEtx2_qEwS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDEtx2_qEwS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDEtx2_qEwS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-25T17:36:38+00:00">25 Июл 2020 в 10:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отходя от спортивных тем, нападающий вспомнил о видео из чемпионской раздевалке, которое молниеносно разлетелось по соцсетям и стало мемом. На нем Дзюба вместе с партнером по команде Сердаром Азмуном сымитировали половой акт, что вызвало немало критики в интернете.

«Не было никакого посыла, просто дебильная шутка среди мужиков. Есть же армейский юмор, а бывают такие вещи. С другой стороны, это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись видеооператоры. Во многих коллективах, где собираются мужики, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: “Что за дичь!” Однако тогда это было смешно. Просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее. Там шутку поняли. Азмун говорил, что ему ребята звонили и ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение… Понятно, откуда особенно дует этот ветер, не удивлены. Позабавили слова Сердара: “Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось”. Разрядил атмосферу. Но у многих, к сожалению, большая проблема с чувством юмора. Мы со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас война. Процентов 60−70 людей у нас без чувства юмора, искренне им соболезную», — заметил Дзюба, добавив, что данную тему «раздули неадекваты».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCRTwG0FIKF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCRTwG0FIKF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCRTwG0FIKF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-05T18:27:56+00:00">5 Июл 2020 в 11:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не обошел стороной Дзюба и тему расставания со «Спартаком». Нападающий признался, что у него хорошие отношения с владельцем московского клуба Леонидом Федуном, который крайне жестко высказывался об уходе бывшего игрока из стана красно-белых.

«Видел Федуна на турнире в Катаре. “Здрасьте — здрасьте”. Потом в шутку он меня попросил: “Не забивай нашим сегодня”. Я говорю: “В товарищеских не забиваю”. Посмеялись. Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу. Кто я такой, чтобы ему что-то говорить? Он живет своей жизнью, я — своей. Никакого негатива нет. Непонимание каких-то вещей — возможно, но не негатив. Я не бог и не кто-то еще, стараюсь ни о ком плохо не говорить. За фразу “Дзюба за копейку удавит всех родных” он извинился через своих приближенных. Я принял извинения, он сказал это на эмоциях. Федун позже сам понял, что это неправда», — отметил футболист.

Помимо этого, нападающий «Зенита» поделился воспоминаниями о том, что стало для него последней каплей в «Спартаке». По словам Дзюбы, руководство красно-белых «отвесило ему пощечину»:

«Первый контракт с “Зенитом” я заключил не за полгода до начала… Тянул до последнего, сомневался, пока мне не дали откровенную пощечину в Марбелье. Меня окончательно унизили — я решил сыграть на опережение. Это была последняя капля: я подписал соглашение с “Зенитом”, и только на следующий день Федун объявил, что они меня не продлевают. Давняя история: на сбор приехал Леонид Арнольдович и сказал, чтобы я ничего ни с кем не подписывал и дождался его. Я дал слово. Они приехали на какую-то игру всем советом директоров. Поздоровались со всеми, кроме меня. А потом меня заменили через 10 минут после выхода на поле. Я все понял и решил действовать».

Прошлое не забываю и не буду от него отрекаться. Недавно фанаты «Зенита» просили меня оскорбить «Спартак» — я отказался… И праздновать голы в ворота красно-белых не буду. Артем Дзюба

Но, несмотря на скандальное расставание с красно-белыми, Дзюба называет московский клуб своим домом и настаивает, что по сей день относится к «Спартаку» с большим уважением.

«Прошлое не забываю и не буду от него отрекаться. Недавно фанаты “Зенита” просили меня оскорбить “Спартак” — я отказался… И праздновать голы в ворота красно-белых не буду. Я не забываю свой дом, откуда вышел. Пускай там ко мне относились не совсем красиво, пускай Асхабадзе, умудрившийся даже “Факел” утопить, врет, что они сделали все, чтобы я остался. Пусть это будет на их совести… Там есть люди, которые и сейчас пытаются его портить — это их дело. Однако к самому клубу я отношусь с большим уважением», — подытожил чемпион страны.

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Напомним, что Дзюба перебрался в «Зенит» в 2015 году (половину сезона-2017/18 он провел в аренде в тульском «Арсенале» — «Газета.Ru»).

С командой из Санкт-Петербурга форвард дважды становился чемпионом России, а также по два раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок России.