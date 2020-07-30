«Неадекваты»: Дзюба продлил контракт и объяснил видео с Азмуном
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продлил контракт с
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продлил контракт с
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поставил подпись под новым соглашением с чемпионами России. Как проинформировала
«Футбольный клуб “Зенит” поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» — отмечается в заявлении.
У лучшего футболиста Российской футбольной
«Зимой звонили из “Тоттенхэма” с заманчивым предложением аренды до лета… Мне оно показалось привлекательным. Почему бы не попробовать? Харри Кейн сломался — это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно: “Сфокусируйся на “Зените””.
Отходя от спортивных тем, нападающий вспомнил о видео из чемпионской раздевалке, которое молниеносно разлетелось по соцсетям и стало мемом. На нем Дзюба вместе с партнером по команде Сердаром Азмуном сымитировали половой акт, что вызвало немало критики в интернете.
«Не было никакого посыла, просто дебильная шутка среди мужиков. Есть же армейский юмор, а бывают такие вещи. С другой стороны, это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись видеооператоры. Во многих коллективах, где собираются мужики, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: “Что за дичь!” Однако тогда это было смешно. Просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее. Там шутку поняли. Азмун говорил, что ему ребята звонили и ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение… Понятно, откуда особенно дует этот ветер, не удивлены. Позабавили слова Сердара: “Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось”. Разрядил атмосферу. Но у многих, к сожалению, большая проблема с чувством юмора. Мы со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас война. Процентов 60−70 людей у нас без чувства юмора, искренне им соболезную», — заметил Дзюба, добавив, что данную тему «раздули неадекваты».
Не обошел стороной Дзюба и тему расставания со «Спартаком». Нападающий признался, что у него хорошие отношения с владельцем московского клуба Леонидом Федуном, который крайне жестко высказывался об уходе бывшего игрока из стана
«Видел Федуна на турнире в Катаре. “Здрасьте — здрасьте”. Потом в шутку он меня попросил: “Не забивай нашим сегодня”. Я говорю: “В товарищеских не забиваю”. Посмеялись. Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу. Кто я такой, чтобы ему
Помимо этого, нападающий «Зенита» поделился воспоминаниями о том, что стало для него последней каплей в «Спартаке». По словам Дзюбы, руководство
«Первый контракт с “Зенитом” я заключил не за полгода до начала… Тянул до последнего, сомневался, пока мне не дали откровенную пощечину в Марбелье. Меня окончательно унизили — я решил сыграть на опережение. Это была последняя капля: я подписал соглашение с “Зенитом”, и только на следующий день Федун объявил, что они меня не продлевают. Давняя история: на сбор приехал Леонид Арнольдович и сказал, чтобы я ничего ни с кем не подписывал и дождался его. Я дал слово. Они приехали на
Прошлое не забываю и не буду от него отрекаться. Недавно фанаты «Зенита» просили меня оскорбить «Спартак» — я отказался… И праздновать голы в ворота
красно-белыхне буду.
Но, несмотря на скандальное расставание с
«Прошлое не забываю и не буду от него отрекаться. Недавно фанаты “Зенита” просили меня оскорбить “Спартак” — я отказался… И праздновать голы в ворота
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Напомним, что Дзюба перебрался в «Зенит» в 2015 году (половину сезона-2017/18 он провел в аренде в тульском «Арсенале» — «Газета.Ru»).
Анатолий Ильинский