Алексей Миранчук и Крыховяк стали лучшими игроками «Локомотива» в сезоне
Полузащитники Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк признаны болельщиками лучшим игроками московского «Локомотива» в сезоне-2019/20, сообщается на сайте футбольного клуба.
Полузащитники Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк признаны болельщиками лучшим игроками московского «Локомотива» в сезоне-2019/20, сообщается на сайте футбольного клуба.
Отмечается, что впервые в истории клуба звание лучшего игрока сезона разделили два футболиста.
Миранчук в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал пять голевых передач. В активе Крыховяка 10 голов и пять передач в 33 встречах.