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22:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексей Миранчук и Крыховяк стали лучшими игроками «Локомотива» в сезоне

Полузащитники Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк признаны болельщиками лучшим игроками московского «Локомотива» в сезоне-2019/20, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что впервые в истории клуба звание лучшего игрока сезона разделили два футболиста.

Миранчук в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал пять голевых передач. В активе Крыховяка 10 голов и пять передач в 33 встречах.

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