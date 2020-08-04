Источник: Малком хочет играть в топ-лиге. Им интересуется «Севилья»

По сведениям источника, в переходе 23-летнего бразильца заинтересован спортивный директор испанцев Мончи, который следит за игроком еще с его выступления за «Коринтианс». В 2018 году Мончи почти подписал Малкома в «Рому», однако сам форвард принял решение перейти в «Барселону».