РФС разрешил «Тамбову» регистрировать новых футболистов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.
Запрет был наложен на клуб в июле
«В связи с исполнением ФК “Тамбов” решения палаты по разрешению споров от 23 июля 2020 года по делу Салли Муниру vs. “Тамбов” снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с “Тамбова”, наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в сообщении.
Ганский футболист перешел в «Тамбов» летом 2019 года, клуб не стал продлевать с ним контракт, который истек в конце мая.
«Тамбов» занял 14-е место в РПЛ в сезоне-2019/20.