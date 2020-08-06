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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС разрешил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Запрет был наложен на клуб в июле из-за невыплаченной задолженности перед полузащитником Салли Муниру.

«В связи с исполнением ФК “Тамбов” решения палаты по разрешению споров от 23 июля 2020 года по делу Салли Муниру vs. “Тамбов” снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с “Тамбова”, наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в сообщении.

Российская Премьер-Лига

Ганский футболист перешел в «Тамбов» летом 2019 года, клуб не стал продлевать с ним контракт, который истек в конце мая.

«Тамбов» занял 14-е место в РПЛ в сезоне-2019/20.

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