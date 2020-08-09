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22:53 (мск), источник: ТАСС

Павлюченко: Судей матча «Спартак» — «Сочи» нужно бросить в Яузу, они убили команду

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Судейская бригада в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги «Спартак» — «Сочи» несправедливо назначила пенальти в ворота красно-белых. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с «Сочи». Оба мяча гостей были забиты с пенальти, второй — на последних минутах встречи. Игру обслуживал арбитр Василий Казарцев.

«В Москве есть река Яуза, и вот когда я увидел второй пенальти в ворота “Спартака”, то у меня была только одна мысль — этих людей, которые на матче работали с VAR, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу. Второй пенальти — это полное свинство, и это наш российский футбол. В прошлом году я не до конца понимал слова Федуна о заговоре против “Спартака”, но сейчас понимаю, что это просто убийство команды», — сказал Павлюченко.

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«Ребята выходят, играют, живут этой игрой, выходят биться за очки, за ромбик, команду и болельщиков, а есть люди, которые влезают в игру и решают исход встречи. Про главного судью сложно говорить, ему дали указание, и он поставил пенальти, но это не пенальти, а издевательство, так нельзя делать. Честно, если бы я играл сейчас за “Спартак” и нам бы поставили такое свинское пенальти, то я бы поднялся туда, где сидят люди, которые смотрят VAR, и набил бы им морду. Футболисты играют за свое имя, на матч приходят родители, жены и дети, и когда смотрят такое — это свинство», — добавил собеседник ТАСС.

Павлюченко подчеркнул, что подобные эпизоды ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, виновные должны быть отстранены от судейства.

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«Таких людей надо отстранять от футбола и больше не подпускать. Я настолько зол, мне так жалко футболистов, которые сегодня играли за “Спартак”, это издевательство над ними, есть люди, которые убивают команду. Футболист ударил по воротам, ударился и упал — какой это пенальти? Я не первый год в футболе, и если бы был тренером “Спартака”, то просто увел бы команду с поля», — заключил Павлюченко.

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