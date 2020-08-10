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19:31 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» впервые с 2014 года одержало победу в первом туре РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло в гостях екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Клинтон Н'Жи (38) и Сильвестр Игбун (59).

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4 августа «Динамо» выкупило Игбуна у «Уфы». До этого он играл за «Динамо» на правах аренды, этот гол стал для него третьим в 21 матче за команду.

«Динамо» впервые за шесть лет сумело начать чемпионат с победы. В августе 2014 года бело-голубые в первом туре разгромили дома «Ростов» (7:3). «Урал» в предыдущий раз проигрывал «Динамо» в Екатеринбурге 16 сентября 2013 года (1:4), с тех пор команда не уступала сопернику дома на протяжении пяти встреч (две победы, три ничьи).

В следующем туре «Динамо» 15 августа примет волгоградский «Ротор», «Урал» в тот же день сыграет в гостях с казанским «Рубином».

Урал
0:2
Первый тайм: 0:1
Динамо
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