«Динамо» впервые с 2014 года одержало победу в первом туре РПЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло в гостях екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф — Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло в гостях екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф — Российской
Голы забили Клинтон Н'Жи (38) и Сильвестр Игбун (59).
4 августа «Динамо» выкупило Игбуна у «Уфы». До этого он играл за «Динамо» на правах аренды, этот гол стал для него третьим в 21 матче за команду.
«Динамо» впервые за шесть лет сумело начать чемпионат с победы. В августе 2014 года
В следующем туре «Динамо» 15 августа примет волгоградский «Ротор», «Урал» в тот же день сыграет в гостях с казанским «Рубином».