«Динамо» впервые с 2014 года одержало победу в первом туре РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Клинтон Н'Жи (38) и Сильвестр Игбун (59).

4 августа «Динамо» выкупило Игбуна у «Уфы». До этого он играл за «Динамо» на правах аренды, этот гол стал для него третьим в 21 матче за команду.

«Динамо» впервые за шесть лет сумело начать чемпионат с победы. В августе 2014 года бело-голубые в первом туре разгромили дома «Ростов» (7:3). «Урал» в предыдущий раз проигрывал «Динамо» в Екатеринбурге 16 сентября 2013 года (1:4), с тех пор команда не уступала сопернику дома на протяжении пяти встреч (две победы, три ничьи).