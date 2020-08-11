Матчами с участием «Зенита» и «Локомотива» завершится первый тур РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В последний раз «Ротор», который дважды становился серебряным (1993, 1997) и один раз бронзовым (1996) призером чемпионата России, финалистом Кубка России (1995), играл в высшем дивизионе в 2004 году. После вылета волгоградский клуб пережил падение, окончившееся снятием с первенства Профессиональной футбольной лиги в 2015 году и ликвидацией юридического лица в связи с многомиллионными долгами. Восхождение началось в том же году и закончилось победой в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги в прошлом сезоне.

Возглавляет команду Александр Хацкевич, ему помогает Максим Шацких — оба выступали в составе киевского «Динамо» в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Команду пополнили семь свободных агентов, из которых внимание привлекают бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе и вратарь «Оренбурга» Александр Довбня. Также в аренду были взяты полузащитник Илья Жигулев из «Краснодара» и защитники Седрик Гогуа из ЦСКА и Данил Степанов из «Рубина».

«Зенит» по окончании прошлого сезона покинул капитан команды Бранислав Иванович, которого заменил чемпион Англии в составе «Ливерпуля» защитник Деян Ловрен, уже ставший в составе новой команды обладателем Олимп — Суперкубка России. Из потерь стоит отметить отсутствие из-за травмы основного голкипера Андрея Лунева. Главный тренер команды Сергей Семак после игры за суперкубок сообщил о небольшом повреждении Артема Дзюбы, которое не позволило ему сыграть весь матч.

Предстоящий матч, который начнется в 18:00 мск, будет всего лишь 21-м в очном противостоянии команд в чемпионатах России. В предыдущий раз соперники играли друг против друга в заключительном туре сезона-2004, тогда «Зенит» на стадионе «Центральный», на месте которого построена «Волгоград-Арена», выиграл со счетом 5:2.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 1, 11.08.2020, 18:00 Ротор - Зенит -

Встреча в Казани спустя месяц

Игра «Рубина» с «Локомотивом» завершит программу стартового тура, она начнется в 20:00 мск. Соперники недавно встречались между собой (в конце июня), когда чемпионат возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Та игра стала второй для главных тренеров Леонида Слуцкого и Марко Николича, возглавивших, соответственно, «Рубин» и «Локомотив» перед возобновлением сезона. Победу одержали железнодорожники со счетом 2:0, дубль сделал Алексей Миранчук, который забил семь из восьми голов команды в июне и июле, «Локомотив» сейчас ведет переговоры с рядом европейских клубов о трансфере.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 1, 11.08.2020, 20:00 Рубин - Локомотив -

Состав «Локомотива» перед стартом сезона пополнили белорусский нападающий Виталий Лисакович из солигорского «Шахтера», а также вернувший из аренды из испанской «Сельты» Федор Смолов. Из «Крыльев Советов» вернулся центральный защитник Виталий Лысцов, также оборону должен укрепить серб Слободан Райкович из итальянской «Перуджи», о переходе которого официально еще не было объявлено, является креатурой Николича.