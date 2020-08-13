Текущие события
Футбол. Еврокубки
12.08
Аталанта
ПСЖ
12
Футбол. Первый дивизион
12.08
Торпедо М
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
12.08
Факел
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
12.08
Шинник
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
12.08
Динамо Бр
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
12.08
Нефтехимик
Енисей
20
Футбол. Первый дивизион
12.08
Текстильщик
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
12.08
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первый дивизион
12.08
Волгарь
Велес
12
Футбол. Первый дивизион
12.08
Оренбург
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
12.08
Иртыш
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
12.08
Томь
Спартак-2
12
Все события
Фоторепортажи
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
19«Зенит» — супер! Лучшие кадры матча с «Локомотивом»
00:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Турции написали об интересе «Бешикташа» к Дзюбе. Капитан недавно продлил контракт с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти на правах аренды в турецкий «Бешикташ», информирует ortacizgi.com.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография
Читайте также
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

По данным источника, руководство турецкого куба хочет арендовать 31-летнего россиянина и на данный момент работает по трансферу игрока.

Летом «Зенит» объявил о продлении контракта капитана сборной России. В этом сезоне форвард стал капитаном клуба.

В минувшем сезоне Дзюба забил 16 мячей и сделал 11 результативных передач в 26 встречах чемпионата России. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

 Как убивали «Спартак». Рабинер — за бан Казарцеву и Еськову
Допингерам хотят запретить работать в спорте. Но в Думе, получается, можно
Убийственный камбэк «ПСЖ»: «Аталанта» вылетела из Лиги чемпионов
15-летняя звезда разрывает ФНЛ. Сегодня он забил первый гол
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
Малышко в деле. Биатлонист постарается вернуться в сборную
ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов
Нападающий ЦСКА перешел в «Уфу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь