«Кокорин? Не очень весело, что у нас есть новички, но они не могут сыграть». Тедеско — о проблемах «Спартака»

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— У Кокорина небольшая мышечная проблема. Мы отслеживаем динамику. Пока сложно сказать, сможет ли он сыграть с «Ахматом» или «Уфой», — сказал Тедеско. — Проверяем его состояние каждый день. Мы в плотном контакте с медицинским штабом и надеемся на скорейшее выздоровление Александра. Это не очень весело, что у нас есть новички, но они по разным причинам не могут сыграть. Урунов перенес этот злосчастный вирус, не мог тренироваться три недели. Ему нужно время, чтобы набрать форму. Динамика положительная.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--49551b2dac2335b60079" data-vnd="49551b2dac2335b60079" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=49551b2dac2335b60079" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Леонид Федун сказал, что в случае продолжения травли со стороны судей «Спартак» покинет поле. А вы лично готовы увести команду?

— Федун порой слишком эмоционален, но эмоции нашего владельца — это совершенно нормально. Он любит наш клуб. Что-то неординарное должно было произойти, чтобы он так высказался. Разделяю его эмоции. Но мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг команды. Делаем свое дело, прелесть этой работы состоит в том, чтобы быстро переключаться от игры к игре, особенно при таком плотном графике.

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— Смотрели программу с разбором судейства «Спартак» — «Сочи»?

— Не смотрю телепрограммы — только матчи своей команды. Мы расстроены, что не завоевали три очка. Что произошло — то произошло. Через два-три года уже никто не вспомнит, что было на игре. А вот турнирную таблицу увидят все.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 2, 14.08.2020, 20:00 Спартак - Ахмат -

— Нет ли разочарования и усталости от российского футбола?

— Нет, я не устал. Ни в коем случае. Силы мне дает команда. Футболисты верят в то, что мы делаем. В конце концов, все у нас получится. Если сравнить то, как «Спартак» выступал раньше и сейчас, то вы поймете, что теперь мы играем увереннее, больше атакуем. Все что нам нужно для прогресса — серия из нескольких побед.

— «Спартак» сыграл в атакующей манере против «Сочи». На ваш взгляд, не сложно ли Кралу одному в опорной зоне?

— Крал — яркий пример прогресса коллектива.

Он сильно прибавил за этот неполный год. Он может действовать как в схеме с одним опорником, так и в схеме с двумя.

— Чувствуете ли вы, что находитесь в одной лодке с руководством? Пока что «Спартак» выходит на поле без новичков, а в связи с тем, что трансферное окно открыто долго, они могут приехать уже осенью.

— Ситуация по трансферам простая. С момента прихода в «Спартак» мы озвучили руководству наши идеи и пожелания. Могу вас заверить, что клуб работает, прилагает усилия. Тем не менее, бывает, что иногда работа идет быстро, а иногда лучше взять паузу и принять более обдуманное и взвешенное решение. Покупка новичков — дело непростое.

Есть и футбольные и психологические факторы. Надо, чтобы человек влился в коллектив. Нельзя совершать ошибки в трансферах.

— А на каких позициях вы ждете усиление? Вы общаетесь с Газизовым?

— Общаемся и много. Что касается вопроса о позициях, то я предпочитаю думать о ближайшей игре.

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— Что нужно, чтобы команда начала хорошо выглядеть в позиционных атаках?

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— Не согласен с такой постановкой вопроса. Если мы не забиваем в позиционных атаках, это не значит, что у нас все плохо с этим компонентом. Прибавили за последнее время и в них, и во владении мячом. Научились сажать соперника в оборону и прижимать к штрафной. Нам не хватает терпения в таких атаках — иногда слишком быстро стараемся их завершить. Это типично для молодых команд. В 27−29 лет у тебя больше терпения. Нам нужно владеть мячом и хорошо готовить атаку.