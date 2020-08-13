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15:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Кокорин? Не очень весело, что у нас есть новички, но они не могут сыграть». Тедеско — о проблемах «Спартака»

Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Ахматом».

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— У Кокорина небольшая мышечная проблема. Мы отслеживаем динамику. Пока сложно сказать, сможет ли он сыграть с «Ахматом» или «Уфой», — сказал Тедеско. — Проверяем его состояние каждый день. Мы в плотном контакте с медицинским штабом и надеемся на скорейшее выздоровление Александра. Это не очень весело, что у нас есть новички, но они по разным причинам не могут сыграть. Урунов перенес этот злосчастный вирус, не мог тренироваться три недели. Ему нужно время, чтобы набрать форму. Динамика положительная.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Леонид Федун сказал, что в случае продолжения травли со стороны судей «Спартак» покинет поле. А вы лично готовы увести команду?

— Федун порой слишком эмоционален, но эмоции нашего владельца — это совершенно нормально. Он любит наш клуб. Что-то неординарное должно было произойти, чтобы он так высказался. Разделяю его эмоции. Но мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг команды. Делаем свое дело, прелесть этой работы состоит в том, чтобы быстро переключаться от игры к игре, особенно при таком плотном графике.

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— Смотрели программу с разбором судейства «Спартак» — «Сочи»?

— Не смотрю телепрограммы — только матчи своей команды. Мы расстроены, что не завоевали три очка. Что произошло — то произошло. Через два-три года уже никто не вспомнит, что было на игре. А вот турнирную таблицу увидят все.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 2, 14.08.2020, 20:00

Спартак-Ахмат-

— Нет ли разочарования и усталости от российского футбола?

— Нет, я не устал. Ни в коем случае. Силы мне дает команда. Футболисты верят в то, что мы делаем. В конце концов, все у нас получится. Если сравнить то, как «Спартак» выступал раньше и сейчас, то вы поймете, что теперь мы играем увереннее, больше атакуем. Все что нам нужно для прогресса — серия из нескольких побед.

— «Спартак» сыграл в атакующей манере против «Сочи». На ваш взгляд, не сложно ли Кралу одному в опорной зоне?

— Крал — яркий пример прогресса коллектива.

Он сильно прибавил за этот неполный год. Он может действовать как в схеме с одним опорником, так и в схеме с двумя.

— Чувствуете ли вы, что находитесь в одной лодке с руководством? Пока что «Спартак» выходит на поле без новичков, а в связи с тем, что трансферное окно открыто долго, они могут приехать уже осенью.

— Ситуация по трансферам простая. С момента прихода в «Спартак» мы озвучили руководству наши идеи и пожелания. Могу вас заверить, что клуб работает, прилагает усилия. Тем не менее, бывает, что иногда работа идет быстро, а иногда лучше взять паузу и принять более обдуманное и взвешенное решение. Покупка новичков — дело непростое.

Есть и футбольные и психологические факторы. Надо, чтобы человек влился в коллектив. Нельзя совершать ошибки в трансферах.

— А на каких позициях вы ждете усиление? Вы общаетесь с Газизовым?

— Общаемся и много. Что касается вопроса о позициях, то я предпочитаю думать о ближайшей игре.

Спартак (Москва)

— Что нужно, чтобы команда начала хорошо выглядеть в позиционных атаках?

Российская Премьер-Лига

— Не согласен с такой постановкой вопроса. Если мы не забиваем в позиционных атаках, это не значит, что у нас все плохо с этим компонентом. Прибавили за последнее время и в них, и во владении мячом. Научились сажать соперника в оборону и прижимать к штрафной. Нам не хватает терпения в таких атаках — иногда слишком быстро стараемся их завершить. Это типично для молодых команд. В 27−29 лет у тебя больше терпения. Нам нужно владеть мячом и хорошо готовить атаку.

Дмитрий Зеленов

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