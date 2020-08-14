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22:20 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Столичный «Спартак» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 во втором туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие-Арене» в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами в игре отметились Джордан Ларссон (51-я минута, с пенальти) и Эсекьель Понсе (69). На 17-й минуте Ларссон поразил ворота «Ахмата», однако после просмотра повтора арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR), взятие ворот было отменено, так как мяч попал в руку шведского форварда. На 77-й минуте защитник «Ахмата» Максим Ненахов был удален за вторую желтую карточку.

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Перед началом матча стало известно, что руководить «Спартаком» в матче будет ассистент главного тренера Доменико Тедеско Андреас Хинкель. Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил ТАСС, что Тедеско пропустил матч из-за плохого самочувствия.

Клубы провели 27-й очный матч в рамках чемпионатов России, «Спартак» одержал 16-ю победу, на счету грозненского клуба, который ранее назывался «Терек», восемь побед, еще три матча завершились вничью. 15 июля в матче 29-го тура сезона-2019/20 РПЛ «Спартак» дома разгромил «Ахмат» со счетом 3:0.

Спартак (Москва)

В первом туре сезона-2020/21 «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2, с четырьмя очками клуб на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, «Ахмат» ранее на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом», команда располагается на 11-м месте, в активе клуба одно очко.

В третьем туре столичный клуб 19 августа на выезде сыграет с «Уфой», клуб из Грозного в этот же день примет волгоградский «Ротор».

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Спартак
2:0
Первый тайм: 0:0
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