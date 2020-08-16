РФС не нашел судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»
ТАСС, 16 августа.
ТАСС, 16 августа.
«Рубин» 11 августа на своем поле проиграл московскому «Локомотиву» (0:2). При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после эпизода, в котором нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме и упал после контакта с ним.
Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром, а на послематчевой
По заключению ЭСК, Иванов принял верное решение, позволив командам продолжить игру в эпизоде со столкновением Игнатьева и Гилерме.
«Столкновение нападающего с вратарем после попытки нанести удар по мячу не несет в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом. Комиссия считает, что судья в таком эпизоде должен продолжить игру», — говорится в заключении комиссии.
Также комиссия заключила, что предшествовавший этому эпизоду контакт между защитником железнодорожников Мацеем Рыбусом и Игнатьевым был «незначительным и недостаточным для падения футболиста, несмотря на его высокую скорость бега».
«В первой стадии эпизода между Игнатьевым и защитником происходит небольшой контакт, инициатором которого является защитник, но его нельзя считать достаточным для падения футболиста, несмотря на высокую скорость бега. Во второй стадии эпизода вратарь “Локомотива” пытается дотянуться до мяча, по которому нападающим нанесен удар вскользь, и сталкивается с Игнатьевым, который после удара падает в направлении вратаря. Падение футболиста “Рубина” начинается до момента столкновения с вратарем», — отметил член ЭСК, руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.