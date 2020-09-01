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14:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фукс получил травму в дебютном матче РПЛ

Защитник ЦСКА Бруно Фукс получил травму в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» (3:0), сообщает пресс-служба армейцев.

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Бразилец вышел в игре на замену в концовке встречи, матч стал для него дебютным за ЦСКА.

У футболиста выявлено повреждение мягких тканей правого бедра.

В ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медштаба, о сроках его возвращения в общую группу ЦСКА сообщит позднее.

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