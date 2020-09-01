Фукс получил травму в дебютном матче РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 630.08.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 6413 зрителей
|Андрей Талалаев
|Виктор Гончаренко
|Константин Кучаев(Федор Чалов, Наяир Тикнизян)
|11′
|Кристиян Бистрович(Никола Влашич)
|88′
|Никола Влашич
|90′
|88
|Гиорги Шелия
|35
|Игорь Акинфеев
|8
|Мирослав Богосавац
|2
|Мариу Фернандес
49′
|15
|Андрей Семенов
61′
|23
|Хердур Магнуссон
|20
|Зоран Нижич
89′
|42
|Георгий Щенников
78′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|78
|Игорь Дивеев
75′
|29
|Владимир Ильин
|8
|Никола Влашич
|24
|Максим Ненахов
85′
|20
|Константин Кучаев
78′
|5
|Арсен Адамов
87′
|3
|Бруно Фукс
|7
|Бернард Бериша
85′
|22
|Константин Марадишвили
39′65′
|99
|Лечи Садулаев
|25
|Кристиян Бистрович
|59
|Евгений Харин
45′
|71
|Наяир Тикнизян
30′45′
|21
|Одисе Роши
|19
|Бактиер Зайнутдинов
84′
|94
|Артем Тимофеев
61′
|98
|Иван Обляков
78′
|19
|Олег Иванов
|29
|Яка Бийол
|9
|Андрес Понсе
45′
|9
|Федор Чалов
52′65′
|3
|Георгий Мелкадзе
|11
|Чидера Эджуке
|3
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|8
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)