«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля во «Фрайбург»
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль перешёл во «Фрайбург», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль перешёл во «Фрайбург», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Немецкий клуб арендовал хавбека до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления соглашения ещё на год. «Спартак» пожелал Тилю успешно проявить себя в Бундеслиге.
Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории