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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

Дерби Зайнутдинова, дебют Куата, ошибка Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 7-м туре РПЛ

Игроки вернулись в свои клубы после международной паузы.

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Противоречивая игра Марата Быстрова, сложный дебют Исламбека Куата и победа Бахтиера Зайнутдинова в главном дерби страны. Корреспондент Vesti.kz коротко резюмировал выступление игроков сборной Казахстана в седьмом туре чемпионата России.

Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА 3:1 «Спартак»

ЦСКА (Москва)

Как и предполагалось, казахстанский полузащитник остался в запасе на центральный матч тура РПЛ. В основе ЦСКА на флангах появились Наир Тикнизян и Константин Кучаев.

Спартак (Москва)

Бахтиер появился на поле во втором тайме на 64-й минуте. В этот период игры «армейцы» вели в счете, поэтому от Зайнутдинова требовалась более надежная и спокойная работа. Именно поэтому казахстанец не так много обострял, но достаточно полезно играл на команду. ЦСКА забил еще один гол в конце матча и оформил уверенную победу — 3:1. Бывший полузащитник «Астаны» постепенно адаптируется в коллективе, и его стартовый период в ЦСКА стоит воспринимать позитивно, поскольку у команды есть положительные результаты, а сам Зайнутдинов получает игровое время.

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Исламбек Куат, «Урал» 3:1 «Химки»

В целом удачная и крайне полезная для Куата вылазка в сборную помогла ему сразу же интегрироваться в основной состав «Химок». Да, в игре не принимал участие один из основных полузащитников команды Александр Трошечкин, однако сыграть полный матч практически с листа — это хороший признак для Куата в проекции его карьеры в подмосковном клубе.

Российская Премьер-Лига

Игра с «Уралом» получилась не самой выразительной для новой команды Куата, четвертое поражение в сезоне оставило их в зоне вылета. Исламбек по традиции не избежал желтой карточки, но сумел отыграть все 90 минут. После матча Дмитрий Гунько положительно оценил выступление Куата, и это снова указывает на то, что казахстанец будет актуальной опцией в составе «Химок».

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Марат Быстров, «Ахмат» 0:1 «Сочи»

Это могла быть встреча, где столкнулись бы сразу два казахстанских игрока, однако Акмаль Бахтияров по-прежнему не готов и восстанавливается после очередного повреждения. При этом Марат Быстров вновь оказался в основе «Ахмата». Андрей Талалаев поставил казахстанца на позицию правого полузащитника.

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Матч вышел не самым удачным для 28-летнего футболиста, с его стороны было мало эффективных действий в атаке, и, что еще более печально, именно с потери Марата началась голевая атака «Сочи». После матча Талалаев подчеркнул следующее: «Помимо беготни, отдачи, дисциплины, борьбы нам нужно, чтобы восстановились наши лидеры — Роши, Мелкадзе, который вышел с травмой, и Уциев, который сможет добавить разнообразия». Возвращение упомянутого Ризвана Уциева может несколько усложнить жизнь Быстрову, поскольку они игроки одного амплуа.

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