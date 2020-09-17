ФК «Локомотив» уступил бывшему

Источник: Коммерсантъ

Исковое заявление от «Локомотива» поступило в Арбитражный суд Москвы еще в феврале. Железнодорожники требовали взыскать с экс-гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса (клуб он покинул в конце 2018 года) 144,6 млн руб. По версии клуба и его нового руководителя Василия Кикнадзе, ссылавшихся на результаты проведенного аудита, господин Геркус нанес ущерб «Локомотиву», незаконно выплачивая премии футболистам, сотрудникам клуба и самому себе. Объем незаконно выписанных вознаграждений сначала был обозначен в размере 110 млн руб., позже уменьшен до 99 млн руб.

В ходе состоявшегося в среду заседания (рассмотрение дела неоднократно переносилось) представитель «Локомотива», как сообщил Championat.com, заявил, что Илья Геркус не имел права издавать приказы о премировании игроков и сотрудников. «Премирование работников предприятия — прерогатива совета директоров, премия выплачивается на основании его решения. Еще одна компетенция совета директоров — назначение и снятие гендиректора. В других случаях любой приказ является нелегитимным. Не проводилось ни одного заседания совета директоров с повесткой премирования. Директор участвовал в заседаниях и мог сам заявить о премировании. Но он не имеет права пойти в бухгалтерию и сам получить сумму без приказа. Ответчик не имел права выпускать приказы о премировании, а совет директоров эти приказы не видел. Размеры премий, которые директор выплатил самому себе, превышают установленные рамки. Работник не может сам решить, какую себе сумму выплатить и за какой результат. В течение одного месяца выплачены две премии суммарно на 11 млн руб.: одна за чемпионство, а другая — за результат в чемпионате», — заявил представитель истца.

Упомянутые премии Илья Геркус получил по итогам 2018 года, в котором «Локомотив» стал чемпионом.

В свою очередь, Илья Геркус последовательно настаивал, что никаких правил не нарушал. «Истец берет приказ о награждении игроков, тренерского и медицинского штаба, вымарывает часть фамилий (в правильности уплаты премий именно им он не сомневается) за победу в конкретном матче и выделяет из общего списка некоторых игроков запаса, некоторых администраторов и тренеров. Считает сумму уплаченных им премий и требует у меня их возврата, — сообщал Илья Геркус в своем телеграм-канале. — Почему именно этим игрокам будто бы неправильно была выплачена премия, он не поясняет. Чушь и надругательство над здравым смыслом. Не может премия всей команде быть выплачена правильно и законно, а только Миранчуку и Короткову (это реальный пример) незаконно». «Кроме того, самое странное, что в иске Кикнадзе пишет, что я неосмотрительно нарушал положение о премировании сотрудников офиса, а в качестве доказательств принес приказы о премировании игроков команды, изданные на основе положения о премировании игроков. Которое он не оспаривает. Такая вот ерунда», — добавил господин Геркус.

В итоге суд счел претензии «Локомотива» необоснованными и принял решение о полном отказе в исковых требованиях.

У «Локомотива» остается возможность для обжалования вердикта. От того, как поведет себя клуб, зависят и дальнейшие шаги Ильи Геркуса. «Я как минимум захочу компенсировать судебные издержки, которые понес. Как максимум рассмотрю возможность компенсации морального вреда. Но это зависит от многих событий. В том числе от того, подаст ли истец апелляцию, — передает слова господина Геркуса “РИА Новости”.— Но, скорее всего, сторона истца будет обжаловать, потому что слова произнесены были жесткие».