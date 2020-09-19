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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Орлов оценил спорный гол Дзюбы в матче против «Урала»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал гол форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче восьмого тура РПЛ против «Урала».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Екатеринбурге завершилась результативной ничьей (1:1). На гол Дзюбы точным ударом ответил нападающий клуба Андрей Панюков.

«Спорный момент. Мы с Игорем Гамулой смотрели вместе этот эпизод. Вначале мы оба пришли к мнению, что это офсайд. Но затем мы рассмотрели эту линию микроскопически. В принципе, если нога защитника и нога нападающего находятся на одной линии, то приоритет дается в пользу атаки. Так считает арбитр», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам восьми туров «Зенит» занимает первое место турнирной таблицы, имея 17 очков в своем активе.

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