Орлов оценил спорный гол Дзюбы в матче против «Урала»

«Спорный момент. Мы с Игорем Гамулой смотрели вместе этот эпизод. Вначале мы оба пришли к мнению, что это офсайд. Но затем мы рассмотрели эту линию микроскопически. В принципе, если нога защитника и нога нападающего находятся на одной линии, то приоритет дается в пользу атаки. Так считает арбитр», — цитирует Орлова «Матч ТВ».