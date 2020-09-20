Программа восьмого тура РПЛ продолжится в воскресенье четырьмя матчами
ТАСС, 20 сентября. Программа восьмого тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 20 сентября. Программа восьмого тура Тинькофф — Российской
Центральный матч дня состоится в Казани, где подопечные Леонида Слуцкого встретятся с командой Доменико Тедеско. Это будет первого очное противостояние двух колоритных специалистов нынешнего российского сезона.
«Рубин» не проигрывает с учетом Бетсити — Кубка России в последних пяти матчах, в которых одержал четыре победы при одной ничьей. Со старта сезона жертвами команды Слуцкого уже стали два столичных клуба: в Москве казанцы обыграли ЦСКА со счетом 2:1 и «Динамо» — 1:0. Перед встречей со «Спартаком» казанцы в первом туре группового этапа Кубка России в Новороссийске обыграли представителя Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Черноморец» со счетом 4:2. После семи игр команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.
У «Рубина» матч
По итогам прошлого тура
Последний раз «Рубин» побеждал «Спартак» в 2014 году. С тех пор
Слуцкий последний раз побеждал
Воскресную программу матчей восьмого тура откроет встреча между находящимся в зоне стыковых матчей тульским «Арсеналом» и «Сочи», который остается единственной командой РПЛ нынешнего сезона, идущей в турнире без поражений. Южане одержали четыре победы и три встречи завершили вничью.
«Арсенал» в прошлом туре провел неплохой по качеству второй тайм в матче в
У «Арсенала» под вопросом участие в матче нападающего Евгения Луценко, получившего травму еще в конце августа,
«Сочи» не выигрывал у «Арсенала» в чемпионатах страны. В минувшем сезоне в Туле команды сыграли вничью 1:1, при этом хозяева били три пенальти, но реализовали лишь один, а в Сочи в дебютном матче под руководством Федотова южане уступили «Арсеналу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в конце компенсированного времени. Нынешний наставник сочинцев тоже не знает, как обыграть туляков. Его «Оренбург» трижды играл вничью и два раза проигрывал «Арсеналу».
В это же время в Уфе команда Вадима Евсеева постарается дать бой ЦСКА Виктора Гончаренко, который работал с столице Башкортостана четыре года назад. Свой первый матч на посту главного тренера «Уфы» Евсеев провел как раз против армейской команда и смог добиться резонансной ничьей в Москве (2:2), когда хозяева к 85-й минуте вели в счете 2:0.
Уфимцы слабо стартовали в нынешнем сезоне — после семи туров команда располагается в зоне стыковых матчей и уже не побеждают в пяти играх подряд, набрав всего два очка за это время. У команды пять очков после семи игр и 13-е место в турнирной таблице. На своем поле подопечные Евсеева не могут выиграть в восьми последних матчах, при трех поражениях и пяти ничьих. Одна из самых крепких оборон прошлого сезона имеет сейчас один из худших показателей в лиге — 13 пропущенных мячей. Единственный матч на ноль «Уфа» провела недавно — в первом туре группового этапа Кубка России против «Ленинградца» — 1:0.
У хозяев под вопросом участие в матче полузащитников Вячеслава Кротова, Кэтэлина Карпа, нападающего Гамида Агаларова,
«Уфа» ни разу в истории не выигрывала у армейцев: из 14 матчей столичная команда брала верх восемь раз и еще шесть встреч завершились вничью. После ухода из «Уфы» Гончаренко пересекался со своей бывшей командой восемь раз и лишь в трех праздновал победу, а пять встреч завершились мирным исходом.
Завершится воскресная программа тура встречей в Черкизове, где «Локомотив» встретится с «Тамбовом». После гостевой ничьей в
У «Тамбова» всего на два балла меньше. Команда Сергея Первушина в последних двух турах набрала четыре очка: после ничьей с «Рубином» в Казани (2:2) тамбовчане на своем поле в Саранске добыли важную победу над «Уфой» со счетом 2:0. Команда покинула зону вылета и после семи игр занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Тамбовчане на неделе добились победы еще и первом туре группового этапа Кубка России в Пятигорске над командой второго дивизиона «Машук-КМВ» со счетом 2:1.