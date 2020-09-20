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09:14 (мск), источник: ТАСС

Программа восьмого тура РПЛ продолжится в воскресенье четырьмя матчами

ТАСС, 20 сентября. Программа восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя поединками. Между собой сыграют тульский «Арсенал» и «Сочи» (14:00 мск), «Уфа» и ЦСКА (14:00), казанский «Рубин» и столичный «Спартак» (16:30), московский «Локомотив» и «Тамбов» (19:00).

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Источник: РИА "Новости"

Центральный матч дня состоится в Казани, где подопечные Леонида Слуцкого встретятся с командой Доменико Тедеско. Это будет первого очное противостояние двух колоритных специалистов нынешнего российского сезона.

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«Рубин» не проигрывает с учетом Бетсити — Кубка России в последних пяти матчах, в которых одержал четыре победы при одной ничьей. Со старта сезона жертвами команды Слуцкого уже стали два столичных клуба: в Москве казанцы обыграли ЦСКА со счетом 2:1 и «Динамо» — 1:0. Перед встречей со «Спартаком» казанцы в первом туре группового этапа Кубка России в Новороссийске обыграли представителя Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Черноморец» со счетом 4:2. После семи игр команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 8, 20.09.2020, 16:30

Рубин-Спартак-

У «Рубина» матч из-за дисквалификации пропустит корейский полузащитник Хван Ин Бом, под вопросом участие в матче и другого креативного игрока команда техничного полузащитника Хвичи Кварацхелии, травмирован вратарь Юрий Дюпин. Зато вернулся в строй защитник Филип Уремович, отбывший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. В лазарете «Спартака» находятся вратарь Александр Селихов, полузащитники Александр Ташаев и Максим Глушенков. Последнему потребуется операция, у футболиста подтвердился диагноз — разрыв передней крестообразной связки.

По итогам прошлого тура красно-белые упустили лидерство в турнирной таблице, потерпев поражение от ЦСКА со счетом 1:3. Спартаковцы перед воскресными матчами опустились на четвертое место, у них в активе 14 очков. За неудачу в дерби подопечные Тедеско отчасти реабилитировали себя перед своими болельщиками крупной победой в первом туре элитного раунда Кубка над московской командой из второго дивизиона «Родина» со счетом 5:1. Первым мячом за красно-белых отметился Остон Урунов, а другой новичок команды Александр Кокорин сделал голевую передачу.

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Шесть лет без побед

Последний раз «Рубин» побеждал «Спартак» в 2014 году. С тех пор красно-белые одержали шесть побед и три раза сыграли вничью. В прошлом сезоне, в дебютном матче Тедеско в качестве тренера «Спартака» команды сыграли вничью в Москве — 0:0, а в Казани столичный клуб одержал победу в последнем туре сезона со счетом 2:1. Из 14 последних очных встреч «Спартак» выиграл у «Рубина» — 13. Всего в чемпионате России команды встречались 36 раз: 16 побед у «Спартака», 10 — у «Рубина», столько же матчей завершились вничью.

Слуцкий последний раз побеждал красно-белых в РПЛ в марте 2016 года — ЦСКА под его руководством выиграл тогда в дерби со счетом 1:0, а через два месяца армейцы оформили в Казани чемпионство. В октябре ЦСКА Слуцкого проиграл «Спартаку» на «Открытие-Арене» со счетом 1:3, а в декабре специалист покинул клуб.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 8, 20.09.2020, 14:00

Арсенал Т-Сочи-

Непобедимый Федотов против неудобной Тулы

Воскресную программу матчей восьмого тура откроет встреча между находящимся в зоне стыковых матчей тульским «Арсеналом» и «Сочи», который остается единственной командой РПЛ нынешнего сезона, идущей в турнире без поражений. Южане одержали четыре победы и три встречи завершили вничью.

«Арсенал» в прошлом туре провел неплохой по качеству второй тайм в матче в Санкт-Петербурге против «Зенита», но уступил действующему чемпиону страны со счетом 1:3. Команда Сергея Подпалого не выиграла в шести из семи матчей этого сезона, потерпев в них четыре поражения. Однако на своем поле «Арсенал» не проиграл в четырех из пяти последних матчей чемпионата при двух победах и двух ничьих. После семи игр туляки с пятью баллами расположились на 14-м месте в турнирной таблице.

У «Арсенала» под вопросом участие в матче нападающего Евгения Луценко, получившего травму еще в конце августа, из-за которой он не смог поехать в сборную России после первого вызова в карьере, а также защитника Александра Денисова, находящего в списке травмированных с четвертого тура. Есть проблемы с травмами и у команды Владимира Федотова. В первом же матче за «Сочи» повреждение мениска получил перешедший из «Ростова» полузащитник Ивелин Попов — болгарину потребуется около полугода на восстановление.

В седьмом туре «Сочи» выиграл в Грозном у «Ахмата» со счетом 1:0, а перед отъездом в Тулу одержал победу в Перми над представителем Профессиональной футбольной лиги «Звездой» со счетом 1:0. Победным голом отметился новичок команды экс-динамовец Артур Юсупов.

«Сочи» не выигрывал у «Арсенала» в чемпионатах страны. В минувшем сезоне в Туле команды сыграли вничью 1:1, при этом хозяева били три пенальти, но реализовали лишь один, а в Сочи в дебютном матче под руководством Федотова южане уступили «Арсеналу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в конце компенсированного времени. Нынешний наставник сочинцев тоже не знает, как обыграть туляков. Его «Оренбург» трижды играл вничью и два раза проигрывал «Арсеналу».

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 8, 20.09.2020, 14:00

Уфа-ЦСКА-

Гончаренко против бывшего клуба

В это же время в Уфе команда Вадима Евсеева постарается дать бой ЦСКА Виктора Гончаренко, который работал с столице Башкортостана четыре года назад. Свой первый матч на посту главного тренера «Уфы» Евсеев провел как раз против армейской команда и смог добиться резонансной ничьей в Москве (2:2), когда хозяева к 85-й минуте вели в счете 2:0.

Уфимцы слабо стартовали в нынешнем сезоне — после семи туров команда располагается в зоне стыковых матчей и уже не побеждают в пяти играх подряд, набрав всего два очка за это время. У команды пять очков после семи игр и 13-е место в турнирной таблице. На своем поле подопечные Евсеева не могут выиграть в восьми последних матчах, при трех поражениях и пяти ничьих. Одна из самых крепких оборон прошлого сезона имеет сейчас один из худших показателей в лиге — 13 пропущенных мячей. Единственный матч на ноль «Уфа» провела недавно — в первом туре группового этапа Кубка России против «Ленинградца» — 1:0.

ЦСКА, наоборот, не проигрывает уже три матча кряду, обыграв в последних двух турах «Ахмат» и «Спартак» с общим счетом — 6:1. В игре против красно белых у армейцев дебютировал нигерийский нападающий Чидера Эджуке, который успел еще отметится первым голом в России. После семи матчей команда Гончаренко пятая в турнирной таблице с 13 очками.

У хозяев под вопросом участие в матче полузащитников Вячеслава Кротова, Кэтэлина Карпа, нападающего Гамида Агаларова, по-прежнему в команде травмирован защитник Боян Йокич. Внушительный список травмированных и у армейцев, в котором находятся защитники Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев и Бруно Фукс, полузащитники Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев.

«Уфа» ни разу в истории не выигрывала у армейцев: из 14 матчей столичная команда брала верх восемь раз и еще шесть встреч завершились вничью. После ухода из «Уфы» Гончаренко пересекался со своей бывшей командой восемь раз и лишь в трех праздновал победу, а пять встреч завершились мирным исходом.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 8, 20.09.2020, 19:00

Локомотив-Тамбов-

Николич попробует прервать безвыигрышную серию

Завершится воскресная программа тура встречей в Черкизове, где «Локомотив» встретится с «Тамбовом». После гостевой ничьей в Ростове-на-Дону (0:0) безвыигрышная серия железнодорожников составляет пять матчей. Команда Марко Николича не может забить вторую игру подряд и опустилась с девятью очками уже на 11-е место в таблице. При этом на своем поле «Локомотив» не проиграл в восьми из девяти последних матчей.

У «Тамбова» всего на два балла меньше. Команда Сергея Первушина в последних двух турах набрала четыре очка: после ничьей с «Рубином» в Казани (2:2) тамбовчане на своем поле в Саранске добыли важную победу над «Уфой» со счетом 2:0. Команда покинула зону вылета и после семи игр занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Тамбовчане на неделе добились победы еще и первом туре группового этапа Кубка России в Пятигорске над командой второго дивизиона «Машук-КМВ» со счетом 2:1.

У «Локомотива» по-прежнему травмирован полузащитник Дмитрий Баринов, на которого Николич не сможет рассчитывать минимум до весны следующего года. В составе «Тамбов» все ключевые футболисты в строю.
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