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22:45 (мск), источник: ТАСС

РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение о наказании Федуна

ТАСС, 22 сентября. Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию московского «Спартака» на решение комитета по этике организации, оштрафовавшего владельца клуба Леонида Федуна за высказывание о снятии клуба с чемпионата Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Федун 9 августа после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) заявил газете «Спорт-Экспресс», что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа владелец «Спартака» изменил первоначальное решение, отметив при этом, что «в случае продолжения судейской травли “Спартак” готов покинуть футбольное поле». 2 сентября комитет по этике РФС рассмотрел высказывания Федуна и принял решение оштрафовать его на 200 тыс. рублей, спустя неделю клуб подал апелляцию.

«Спартак» после восьми туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Красно-белые располагаются ниже занимающего первую строчку петербургского «Зенита» из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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