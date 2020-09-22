РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение о наказании Федуна

Федун 9 августа после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) заявил газете «Спорт-Экспресс», что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа владелец «Спартака» изменил первоначальное решение, отметив при этом, что «в случае продолжения судейской травли “Спартак” готов покинуть футбольное поле». 2 сентября комитет по этике РФС рассмотрел высказывания Федуна и принял решение оштрафовать его на 200 тыс. рублей, спустя неделю клуб подал апелляцию.