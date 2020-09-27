Геркус жестко раскритиковал Кикнадзе за трансфер Миранчука в «Аталанту»

«Кикнадзе обещал продать Миранчука за 20 миллионов евро, а продал за 14,5? Глобального провала я здесь не вижу. Провал больше обусловлен сравнением слов и дел. Когда ты говоришь про 20−25, а продаешь за 14, это выглядит странно. Зачем говоришь? В футболе вообще не принято говорить, обещать и не делать. То, что делает Василий Кикнадзе — это странно. Говорит об атакующем футболе — нет атакующего футбола. Говорит, что будет много молодежи среди новичков, но кого подписывает… Он говорит слова, которые потом не сбываются. Обманывает болельщиков и специалистов», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».