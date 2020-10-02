Покорил РПЛ, побеждал «Барсу» с «Баварией», разозлил Федуна. Куда пропал Курбан Бердыев?

Источник: Чемпионат.com

Курбан Бердыев — знаковая фигура для российского футбола. Если бы Netflix приехал в Россию с идеей снять сериал о легендарном тренере, то лучше Бекиевича кандидата не найти. О достижениях специалиста можно говорить долго, и тем удивительнее вспоминать, что Бердыев почти 1,5 года сидит без работы. 11 лет назад он выносил «Барселону» на «Камп Ноу», а сегодня, разве что, пакет мусора в ближайший контейнер.

Летом 2019 года КБ покинул «Рубин», с тех пор инсайдеры отправляют его то в «Спартак», то в «Динамо», но тренер до сих пор остаётся безработным. Разбираемся, почему родной клуб уволил Бердыева и чем он занимается сейчас.

Увольнение из «Рубина» после мощного спича президента Татарстана

«Если так будут играть, всех выгоню!» — гневно заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в декабре 2013 года. Глава республики был крайне недоволен результатами «Рубина» и не сдерживал эмоций на встрече с журналистами.



«Они продули всё, что можно! — кипел Минниханов. — Как не стыдно за такие деньги играть таким образом. Позорить нас. И те, кто связан с этим “Рубином”, и игроки, — это просто слов нет! Зарплата день в день выплачивается, всё решается. За такие деньги вот так играть — стыд, позор! Нет никаких слов, ни одного нормального. Никому хорошую оценку не могу поставить. Если так будут играть, всех выгоню! Я это точно говорю. Это издевательство! Там какие-то личные свои разборки ставят во главу (угла). Деньги получил — играй. Есть контракт. У нас лишних денег нет. Вообще бессовестные. И Курбану пора уже задуматься, и всем остальным. Нет никакой пощады! Просто времени не находим для них. Позорят нашу республику».

Источник: Чемпионат.com

Грозный спич первого лица республики предвещал большие перемены, и они последовали. Спустя три дня состоялось заседание попечительского совета «Рубина», на котором было принято решение расстаться с главным тренером Бердыевым, а также гендиректором Громовым и вице-президентом Исхаковым. Как потом рассказывал сам Бердыев, об отставке он узнал по телевизору.

За 12 лет в «Рубине» Бердыев дважды стал чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка (2011/2012) и дважды Суперкубка (2010, 2012).



«Рубин» многое пережил вместе с Бердыевым: слёзы счастья от первого в истории золота до побед над грандами в еврокубках. Но чего не хватило? Ответ президента Татарстана: «Вот все говорят: 12 лет бессменно Курбан Бекиевич возглавлял команду, — начал Минниханов. — А где наши игроки? Где наша школа?! Вот сравните, за это время хоккей где находился и куда пришёл. В любом случае, даже если проигрываем, это наши игроки проигрывают».



Забавно, что спустя семь лет Минниханов предложит Бердыеву возглавить академию футбола в Татарстане. Но до этого мы ещё дойдём.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--498f964c460b2962f69d" data-vnd="498f964c460b2962f69d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=498f964c460b2962f69d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Консультировал «Анжи», ушёл главным в «Ростов»

С резюме Бердыева достойное предложение от другого клуба было вопросом времени. Тренер не торопился. В марте 2014 года он «подрабатывал» консультантом в «Анжи» — помогал махачкалинцам в подготовке к матчу со своим бывшим клубом. Видимо, консультировал Бердыев коллегу Гаджиева неплохо — «Анжи» переиграл «Рубин» (1:0). Но уже в апреле сотрудничество двух именитых тренеров закончилось — Курбан пошёл своим путём.

Источник: Чемпионат.com

В декабре 2014-го, спустя год после увольнения из «Рубина», он принял «Ростов». Задача была одна — остаться в Премьер-Лиге. «Ростов» с 11 очками замыкал таблицу. Глобально с задачей Бердыев справился. Сезон-2014/2015 команда закончила на 14-м месте, по ходу сезона обыграв «Рубин». В переходных встречах команда с берегов Дона уверенно разобралась с «Тосно» и осталась в элите.



«Если будет поставлена серьёзная задача, могу остаться в «Ростове» — сказал Бердыев после окончания чемпионата. Спустя две недели клуб объявил о продлении контракта со специалистом. Команда здорово начала новый сезон, но затем подпортили настроение финансовые проблемы: игрокам и персоналу задерживали заработную плату. Несмотря на проблемы, к концу осеннего этапа «Ростов» уверенно чувствовал себя на втором месте.

Интрига сохранялась до последнего тура. На золотые медали претендовал ЦСКА Слуцкого и «Ростов» Бердыева. «Армейцам» в последней игре предстоял выезд в Казань. «Будем рады подарить чемпионство “Ростову” и Бердыеву», — говорил перед встречей президент казанской команды. Дончанам нужна была осечка москвичей. Но ЦСКА, как и «Ростов» в параллельном матче, набрал три очка и стал чемпионом страны. Команда Бердыева заняла второе место, получив путёвку в квалификации Лиги чемпионов.

Бердыева приглашали многие клубы, но Бекиевич остался в «Ростове», подписав новый двухлетний контракт. Спустя время специалист мог занять пост главного тренера сборной России, но в РФС предпочёл кандидатуру Станислава Черчесова. В начале августа «Ростов», объявив об уходе Бердыева с поста главного тренера, сделал больно своим болельщикам. Причиной отставки стала безрезультатная встреча специалиста с губернатором Ростовской области. На просьбу Бердыева об усилении команды был получен уклончивый ответ.

Казалось, что специалист вот-вот подпишет контракт со «Спартаком». Переговоры находились, как говорят, в продвинутой стадии. Говорят, Леонид Федун пришёл в ярость, узнав, что параллельно Бердыев общается на предмет трудоустройства с «Локомотивом». Коллеги из «Бизнес Online» так описывали возникшую ситуацию: «По одной из версий окружения Бердыева, именно параллельные переговоры с «Локомотивом» негативно повлияли на решение «Спартака». Федуну не понравилось, что специалист метался, разговаривал с другим клубом, хотя ранее уже пожал руку и договорился о переходе в «Спартак» лично с ним. Как говорят в окружении Бердыева, владелец клуба даже написал ему гневное смс-сообщение: «… !» [чудак].

После того, как в «Спартаке» неожиданно «попёрло» у вчерашнего «и.о.» Карреры, тема окончательно заглохла, и Бердыев вернулся в Ростов в качестве вице-президента — тренера. По сути он продолжал руководить командой. Самое яркое воспоминание осени — победа над «Баварией» в Лиге чемпионов. Крик Бердыева: «Мужики!» в Ростове забудут не скоро.



Прошлогодний успех в РПЛ повторить не удалось — команда закончила чемпионат на 6-м месте, а Бердыев покинул команду.

Возвращение в Казань

Тем временем «Рубин» был очень плох. Приглашение испанского специалиста Хави Грасии и многомиллионные трансферы не оправдали себя.

«Я бы рекомендовал главе “Рубина” рассмотреть вариант с Бердыевым», — заявил глава Республики Татарстан Минниханов, который четыре года назад критиковал работу тренера. Слово главы — почти закон. К пожеланию/распоряжению прислушались и уже через неделю Курбан Бекиевич вернулся на базу «Рубина».



Триумфального возвращения не получилось. Финансовые проблемы вынудили клуб расстаться с дорогими активами команды: Казань покинули Сонг, Мвила, Оздоев и другие. По итогам сезона клуб занял только 10-е место. Следующий сезон — ещё более удручающий: 11-я позиция и худший результат в истории команды. Клуб отправил на распродажу игроков. На этот раз столицу Татарстана покинули Азмун, Джанаев, Полоз, Кудряшов и другие.

Источник: Чемпионат.com

Но не только плохие результаты стали причиной ухода Бекиича из команды. По сообщениям коллег из «БИЗНЕС Online», оклад Бердыева в клубе составлял € 3 млн евро. Суммарная зарплата тренерского штаба специалиста — ещё € 1,5 млн. Столь жирные контракты не вызывают удивления. Бердыев возвращался под амбициозный проект, речь шла о еврокубках — кто знал, что команду накроют финансовые проблемы? По сообщениям коллег, боссы «Рубина» предлагали главному тренеру пойти на сокращение заработной платы сразу в 10 раз — до € 300−400 тыс. Бердыев, вроде бы, не возражал. Даже первый президент Татарстана пытался предотвратить отставку тренера. Тщетно. В клубе приняли решение расстаться со специалистом. Новым коучем был назначен Роман Шаронов (как показало время — ошибочно).

Чем же всё это время занимается Бердыев?

Бердыева из Казани отпускать не собирались. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил специалисту организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики. Были заявлены планы построить пять лёгких тренировочных манежей в четырёх городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.



В июне 2019 года Бердыев выиграл суд. Палата по разрешению споров РФС стала на сторону экс-главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева в его споре с клубом по задолженности, образовавшейся из-за невыплаты заработной платы.



В июле 2019-го Бердыев с рабочим визитом прилетал в Нижнекамск, где встретился с мэром города. Кстати, с похожим предложением на Бердыева вышли и на родине. В Туркменистане, как и в Казани, специалисту предложили курировать детско-юношеский футбол. Бекиич несколько раз летал на родную землю, проводил открытые тренировки и читал лекции. Если возвращаться к Казани, с декабря 2019 года, когда был заложен символический камень в один из манежей Казани, Бердыев не принимал участия в проекте.

«Вопрос, будет ли в Татарстане развиваться академия Бердыева, нужно задать самому Бердыеву, — заявил мэр Казани Ильнур Метшин. — Сама академия будет жить независимо от фамилии. С Бердыевым или без, продолжим работу».



Хоть Бердыев и согласился участвовать в проекте главы Татарстана, но к этой идее он быстро остыл. По сообщениям казанских коллег, изначально тренер хотел возглавить именно клубную академию, но «Рубин» не поддержал идею.



Так чем же занимался Курбан Бекиевич? Сам Бердыев интервью практически не даёт (а если даёт, то крайне редко и только тогда, когда это ему нужно). Окружение КБ о его делах тоже не распространяется. Но время от времени он где-то «проявляется». Например, в сентябре 2019-го Бердыев в компании отца Сердара Азмуна посетил матч «Спартак» — «Зенит». В октябре принял участие в символическом вбрасывании на хоккейном матче «Ак Барс» — «Барыс».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4Fc8xZhbd3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4Fc8xZhbd3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4Fc8xZhbd3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-26T14:43:29+00:00">26 Окт 2019 в 7:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бердыев любит путешествовать, о его стажировках к именитым тренерам ходят легенды. Но эпидемия коронавируса лишила тренера такой возможности. Домашний режим специалист соблюдал в Казани. После послабления уехал на юг страны, где посетил матчи «Сочи» — «Спартак» и «Чайка» — «Алания». КБ и сегодня максимально погружен в футбол. Но почему до сих пор без работы?

Был одной ногой в «Сочи». Идеальный кандидат для «Динамо»?

Казалось, такой опытный мастер надолго без работы не останется. В ноябре 2019 года «Чемпионат» сообщил о близкой договорённости «Сочи» с Бердыевым. Если бы стороны подписали контракт, специалист возглавил сочинскую команду зимой. Договориться не удалось, в итоге в Сочи приехал Владимир Федотов из «Оренбурга». Интерес к персоне Бердыева приписывали и «Динамо». Там же мог оказаться и экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера. Но в итоге боссы утвердили на должность тренера молодёжки Кирилла Новикова.

У Бердыева всегда есть варианты продолжения карьеры за рубежом: стабильно зазывают в «Кайрат», были предложения возглавить национальные команды Казахстана и Туркменистана. Только ему это не очень интересно. Похоже, Бердыев ждёт предложения от амбициозного клуба из России. На днях одно такое место освободилось — в «Динамо». Близкие люди из окружения Бердыева уверены: если предложение будет — Бекиевич придёт. Но все мы знаем, что Бердыев приезжает со своими людьми и порядками. Готовы ли к этому в московском клубе? Спорно. Но если нужен результат здесь и сейчас, Бердыев представляется подходящим кандидатом.