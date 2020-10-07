Уткин предположил, что Евсеев станет следующим тренером «Локомотива»
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин в своем
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин в своем
После 10 туров РПЛ «красно-зеленые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
«Свободный от работы Евсеев автоматически становится главным претендентом на то, чтобы оказаться следующим главным тренером Локомотива, вот что важно. А
Ранее стало известно, кто является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Уфы».