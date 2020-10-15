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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин: Возвращение Кузяева в «Зенит» — отличное решение

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Возвращение полузащитника Далера Кузяева в петербургский «Зенит» стало отличным решением и для клуба, и для самого футболиста, заявил РИА Новости директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «сине-бело-голубых» Андрей Аршавин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кузяев выступал за «сине-бело-голубых» с 2017 года, а по окончании сезона-2019/20 покинул клуб в связи с истечением контракта. 6 октября 27-летний хавбек вернулся в «Зенит», подписав соглашение сроком до конца сезона-2022/23.

«Возвращение Кузяева — отличное решение как для “Зенита”, так и для самого футболиста. Далер — универсал, может сыграть на любой позиции в центре поля. С ним Семак сможет добавить вариативности составу, что особенно важно для команды, которая борется за выход из группы Лиги чемпионов и сражается за чемпионство в РПЛ», — сказал Аршавин.

Зенит (Санкт-Петербург)

«Я вдвойне рад возвращению Далера, потому что он воспитанник “Зенита”. Мы все в академии и клубе радуемся, когда наши футболисты играют за основную команду, и хотим, чтобы их было только больше. Думаю, что Кузяев и был, и продолжит быть отличным примером для наших ребят из академии», — отметил он.

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