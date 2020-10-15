Аршавин: Возвращение Кузяева в «Зенит» — отличное решение

Источник: Спорт РИА Новости

Кузяев выступал за «сине-бело-голубых» с 2017 года, а по окончании сезона-2019/20 покинул клуб в связи с истечением контракта. 6 октября 27-летний хавбек вернулся в «Зенит», подписав соглашение сроком до конца сезона-2022/23.

«Возвращение Кузяева — отличное решение как для “Зенита”, так и для самого футболиста. Далер — универсал, может сыграть на любой позиции в центре поля. С ним Семак сможет добавить вариативности составу, что особенно важно для команды, которая борется за выход из группы Лиги чемпионов и сражается за чемпионство в РПЛ», — сказал Аршавин.

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