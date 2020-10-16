Президент «Урала» заявил о подписании контракта с Погребняком

Источник: РИА "Новости"

«Мы подписали контракт с Погребняком. Он уже заявлен для участия в чемпионате. Контракт рассчитан до конца сезона», — сказал Иванов.

Погребняку 36 лет. Форвард провел в «Урале» два сезона (2018/19, 2019/20). На его счету 27 матчей за клуб, в которых он забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

Также футболист выступал за московский «Спартак», калининградскую «Балтику», «Химки», ярославский «Шинник», томскую «Томь», петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». Является чемпионом России (2007), обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в составе «Динамо», обладателем Кубка России в составе «Тосно». С 2009 по 2015 год играл за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг».