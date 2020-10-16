Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
17.10
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.10
Велес
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17.10
Енисей
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17.10
Иртыш
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
15:11 (мск), источник: ТАСС

Президент «Урала» заявил о подписании контракта с Погребняком

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк подписал контракт с футбольным клубом «Урал» из Екатеринбурга и уже заявлен для участия в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы подписали контракт с Погребняком. Он уже заявлен для участия в чемпионате. Контракт рассчитан до конца сезона», — сказал Иванов.

Погребняку 36 лет. Форвард провел в «Урале» два сезона (2018/19, 2019/20). На его счету 27 матчей за клуб, в которых он забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

Также футболист выступал за московский «Спартак», калининградскую «Балтику», «Химки», ярославский «Шинник», томскую «Томь», петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». Является чемпионом России (2007), обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в составе «Динамо», обладателем Кубка России в составе «Тосно». С 2009 по 2015 год играл за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Любимчик Конте едет в Москву. «Спартак» арендовал чемпиона АПЛ
Плющенко: Я предложил Тутберидзе мир, но ее устраивает война
Биатлонист РФ пропустил три теста. Ему грозит дисквалификация
Легенда «Спартака» возглавила «Астану» в день своего 50-летия
Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Министр спорта Италии раскритиковал Криштиану Роналду
Экс-игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь